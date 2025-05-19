出任駐英公使 江雅綺婉拒受訪、交由外交部回應

校方公關人員轉述江雅綺婉拒受訪，只透露個人相關資料已經轉交外交部，不便也不願多做回應。（資料照）

2025/05/19 21:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕總統府今天（19日）發布總統令，任命國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國公使。記者透過學校居中聯繫，表達採訪意願，校方公關人員轉述江雅綺婉拒受訪，只透露個人相關資料已經轉交外交部，不便也不願多做回應。

江雅綺擁有台灣大學法律系學士學位，並取得英國里茲大學法學院網路法學碩士及博士候選人資格，以及英國杜倫大學社會科學與健康學院博士學位。

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她目前擔任國立台灣海洋大學海洋法律與政策學院教授、海洋永續科技治理研究中心主任，同時也是瑞典哥德堡大學多元民主計畫各國專家，以及2024年史丹佛大學研究所數位韌性合作計畫成員。

江雅綺最近一次被媒體提到，是2025年2月19日在民主進步黨中常會邀請江雅綺專案報告「海底冷戰：保衛水面下的數位生命線」，當時兼任民進黨主席的總統賴清德就對外表示，海底電纜是各國關鍵基礎設施，也是各國通訊最重要的命脈，但卻十分脆弱，要一起守護台灣數位生命線。

總統府今天（5月19日）公布江雅綺駐英公使的新職，距離她到民進黨中常會專題報告才3個月時間。

據側面了解，江雅綺對於出任駐英公使一事，十分低調，國立台灣海洋大學許多行政主管與教職同仁，都是看到新聞才知道；記者查詢時，有的人還不知道她是哪個系的教授？

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