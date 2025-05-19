徐巧芯懷疑林昶佐英文程度 她曝「絕對流暢」：不然來場英文辯論！

徐巧芯懷疑林昶佐的英文能力。（資料照）

2025/05/19 22:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，國民黨立委徐巧芯今天（19日）質疑林昶佐根本不懂芬蘭語，並懷疑其英文程度。對此，科技專家許美華表示，她聽過林昶佐講英文，絕對流暢沒問題，「不然徐巧芯來跟肥迪（林昶佐私下綽號）辦一場英文辯論好了，我很想聽聽看徐巧芯講英文是什麼程度！」

林昶佐將出任駐芬蘭代表的消息曝光後，藍白紛紛發聲批評酬庸。繼國民黨立委葉元之昨天（18日）在板橋宣講酸林昶佐「落選」還有官能做，今天徐巧芯質詢外交部長林佳龍時，稱87%的芬蘭民眾使用芬蘭語，林昶佐未來擔任大使要如何與芬蘭政界與民眾溝通？當即被林佳龍打臉，表示「芬蘭人幾乎都講英語」，但徐巧芯不放棄，轉而懷疑林昶佐的英文程度不夠。

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對此，許美華今天在臉書發文，「聽說林昶佐要出任駐芬蘭代表，還沒來得及問候他，就聽到國民黨立委陸續造謠開轟肥迪。先是板橋大刪元罷團高標送件的葉元之，一開口就造謠『你們知道林昶佐嗎！落選立委以後已經要被派到芬蘭，芬蘭辦事處啦，當代表了啦！反正，民進黨的人都有好的出路！』，葉元之真的很掉漆，萬華就在他選區板橋一橋之隔，他竟然不知道2024肥迪沒有落選立委，是他沒有參選，所以當選的是同黨吳沛憶。」

「然後，接著是被廢芯團隊更高標送件的信義區徐巧芯，『林昶佐他的英文程度如何，我也沒有把握』，聽到徐巧芯懷疑肥迪的英文程度，我真的覺得好笑。閃靈是在國外比在台灣還紅的樂團好嗎？閃靈跑唱國際至少十幾年，主唱肥迪在國外行走難道是講台語嗎？我聽過肥迪講英文，雖然沒有蔡英文好聽，但絕對流暢沒問題，不然徐巧芯來跟肥迪辦一場英文辯論好了，我很想聽聽看徐巧芯講英文是什麼程度。」

許美華接著說，「不過，肥迪即將遠行，葉元之跟徐巧芯，就交給板橋、信義區來處理吧！最後，還是要恭喜肥迪外派到『far far away 、遠得要命』的芬蘭，這個在人權、民主、價值上都堅持高舉的國度，會是台灣值得深交的好朋友。」

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