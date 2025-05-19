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    首頁　>　政治

    三峽汽車暴衝撞學童 賴清德、卓榮泰晚間將探視傷者

    國成街、國光街現場一片混亂，許多學生倒地不起，在現場CPR急救。（圖擷自網路）

    國成街、國光街現場一片混亂，許多學生倒地不起，在現場CPR急救。（圖擷自網路）

    2025/05/19 19:34

    〔記者鍾麗華／台北報導〕對於新北市三峽區校區外發生重大車禍，總統賴清德與行政院長卓榮泰今晚8點將分別到新北市立土城醫院、三峽恩主公醫院慰問車禍傷者及家屬。而卓榮泰行程結束後接續前往板橋亞東紀念醫院。

    新北市三峽區國光街、國成街口北大國小旁，今天下午4時許發生重大車禍。一輛自小客車不明原因衝撞多名路人，造成16人輕重傷，其中4人命危，警、消趕抵發現現場有多名學童受傷，隨即包紮並分批將患者送往醫院搶救，據了解，肇事駕駛是78歲老翁，目前昏迷也被送往醫院救治。

    總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統聞訊後感到震驚且痛心，並表達高度關切，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，要求積極協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬，協助傷者早日康復，並儘速釐清事故發生原因。

    行政院發言人李慧芝表示，卓揆對於事故感到相當痛心，目前已指示衛福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患，盼傷者早日康復，並請教育部、內政部及相關單位積極協助家屬，並儘速釐清事故發生原因。

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