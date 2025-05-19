11邦交國提案也無效！ WHA第9年拒絕台灣參與

我國友邦向世界衛生組織（WHO）秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」，遭中國及巴基斯坦聯手反對，最終大會拒絕邀請台灣提案。（路透）

2025/05/19 19:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆「世界衛生大會」（WHA）即將今（19）日在瑞士日內瓦召開，我國友邦向世界衛生組織（WHO）秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」（supplementary item），遭中國及巴基斯坦聯手反對，最終大會拒絕邀請台灣提案。

外交部指出，11個具有WHO會員國身分的我國友邦都已向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」；聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）也親自致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），促請邀我國參與，瓜地馬拉、帛琉及聖克里斯多福及尼維斯國會則分別通過友我決議。

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外交部也感謝英國、法國、澳洲、加拿大、捷克、德國、日本及立陶宛駐台機構連續第5年於WHA召開前發表聯合聲明，肯定台灣可為世衛大會的討論帶來極大助益，並強調將台灣排除於WHA外毫無正當理由，且損害WHO創始文件所明載兼容並蓄全球公衛合作與安全之精神。

外交部指出，上述正面發展充分證明中國無理阻撓台灣參與WHO並未得獲國際社會廣泛理解及支持。

外交部重申，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議並未提及台灣，所以與台灣無關，更不能作爲排除台灣參與WHO等國際組織、多邊機制及論壇的法理依據，外交部要求WHO秘書處仔細聆聽會員國的聲音，勿再任憑中國政治操弄，應基於維護與增進全人類衛生福祉之職責，以及落實「不遺漏任何人」及「共創健康世界」（One World for Health）的目標，讓台灣能完整無礙的參與包括WHA在內的WHO所有會議、機制及活動。

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