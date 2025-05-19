前懲戒法院院長李伯道涉性騷、霸凌女部屬 監院二度彈劾

懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

2025/05/19 19:58

〔記者林哲遠／台北報導〕前懲戒法院院長李伯道繼前年涉性騷被監院彈劾之後，又涉霸凌兩名女部屬，監察院於3月18日檢附調查意見函請懲戒法院併案審理。不過，懲戒法院認為，應踐行彈劾審查程序，始得移送懲戒機關併案審理，因此監委王美玉、高涌誠，對李伯道之職場霸凌行為，再依法提出彈劾，並於5月13日經審查決定成立，二度將李伯道移送懲戒法院審理。

據彈劾案文指出，李伯道對於甲女部屬請假、蒸便當及洗便當盒、無法及時提供電話號碼、和同事說話等事項，及對於乙女部屬請假、處理院長室換氣密窗、職務宿舍噪音等事項，予以苛刻要求或任意責罵。

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彈劾文舉例，例如甲女、乙女為處理私務提出請假時，李伯道出言駁斥、質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，使二人請假受到不必要的阻礙；甲女、乙女未達其工作要求時，李伯道動輒指責，甚至以「妳頭殼是裝什麼（台語）」、「讓機關蒙羞」等詞，予以責備。上述行為，經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法官評鑑委員會及司法院人事審議委員會認定成立職場霸凌。

監察院強調，李伯道身為懲戒法院之院長並任法官，本應讓工作人員得以於友善的職場環境中安心工作。詎李伯道竟以其在公務上之權勢，持續性的濫用其權力，以不當、羞辱性言詞責罵甲女、乙女，造成冒犯、羞辱及貶低其人格尊嚴，導致其身心沈重壓力，危害其等受友善職場保護之權益。

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