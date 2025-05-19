迎風轉型、穩健前行！賴清德520就職週年談話 揭台灣經濟轉型藍圖

總統賴清德明天就職一週年，將以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話；圖為賴總統去年520就職典禮時畫面。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/05/19 20:00

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德明天就職一週年，將以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話，聚焦執政成績檢視與未來施政的擘劃，涵蓋民主台灣、韌性精神、訴求團結三項核心精神，並揭示台灣的經濟轉型藍圖，說明台灣如何從依賴高科技產業出口，朝向兼顧出口與內需的經濟成長模式；針對三峽北大國小旁重大車禍，料將表達關心。

賴總統明以執政成績檢視、經貿布局放眼全世界、外交友邦穩固邦誼三大主軸安排行程，在總統府敞廳舉行執政週年談話記者會後，將偕行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等前往台北國際電腦展開幕典禮；下午以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁伉儷訪台並舉行國宴款待。

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據掌握，賴總統談話主題為「迎風轉型 穩健前行」，涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」三元素，聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立三大委員會、出訪太平洋三島國推動價值外交，以及應對美國關稅、朝小野大等情事，在國家前進的路上，挑戰和難關一再出現，但台灣精神就是在困難中展現韌性，危機化為轉機找到立足優勢。

府方人士指出，對內，面對國內政治局勢，如何加強政黨合作、化解紛爭、促進國家團結備受關注，總統將訴諸民主，用民主消弭分歧，並直面當代社會問題，「直球對決」提出解決之道、擘畫未來施政方向。

該人士說，對外，總統將論述台灣位於全球科技創新領域的重要位置，如何以民主為信念，和美日、歐盟等主要經濟體深化夥伴關係，共同強化供應鏈安全，進一步因應全球經貿變局提出台灣中長期經濟轉型的相關計畫，讓台灣持續壯大，也為世界貢獻關鍵力量。

至於佈局全球的台灣經濟轉型之路 ，據透露，總統將說明台灣經濟體質如何逐步調整成多元兼顧，從過於依賴高科技產業出口，朝向建立更有競爭力、永續並兼顧出口與內需的台灣經濟發展模式，除了向國人報告一年來的成果與未來擘劃外，也宣告執政第二年的迎風轉型之路，將穩健步伐持續前行。

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