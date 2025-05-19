苗栗藍營停止罷免3泛綠議員 曾玟學籲邱鎮軍「停止對公民的追殺」

2025/05/19 19:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗藍營基層反制苗栗縣公民團體罷免泛藍立委陳超明、邱鎮軍，也發起罷免民進黨縣議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍議員曾玟學，3名領銜人今天聲明，呼應認同縣長鍾東錦放下仇恨的見解，即刻停止對3人罷免二階連署行動。不過，因邱鎮軍對公民團體連署站提告妨害名譽，曾玟學也呼籲邱，停止對公民的追殺。

鍾東錦於全台大罷免之初，即表示大罷免是一場「瘟疫」，並在苗栗公民團體於罷免邱鎮軍、陳超明二階連署於１２日宣告件數不足未送件之後，希望苗栗縣議員的罷免案，也應按下停止鍵，消解罷免瘟疫，從苗栗開始。

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發起罷免徐筱菁、曾玟學、陳春暖3人罷免案的領銜人許慧琴、黎光明、詹益松共同聲明指出，認同鍾東錦放下仇恨的見解，停止對3名綠營議員的罷免行動，呼籲3名議員「尊重民主、苗栗前行」，把地方的心聲傳給中央，地方可以放下，中央更應該放下，民主是少數尊重多數，國家才會進步，才能前行。

對此，徐筱菁、陳春暖表示，罷免是公民的權力，如今苗栗藍營基層停止罷免行動，2人都予以尊重，並重申會持續做好監督縣政、為民服務之責。

曾玟學則認為，國民黨在立委罷免二階未通過後才宣布停止對山線議員的報復罷免，正說明了從一開始就只是充滿算計的打壓和牽制，他從來就不害怕面對民意的檢視，也早已做好後續應戰的準備。

因罷免陳、邱的罷團苑裡連署站於15日被邱鎮軍提告妨害名譽。曾玟學也呼籲邱鎮軍委員，停止對公民的追殺，別讓公民因恐懼而失去言論及思想的表達自由，那才是苗栗長久以來裹足不前的原因。

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