竹市社區活動反罷免無涉行政中立？ 林志潔：國防部補助活動

涉貪停職市長高虹安遭疑利用市府社區活動夾反罷免文宣及面紙，市府恐違反行政中立，且該活動是國防部全額補助經費辦的活動，非社會處社團補助活動。（讀者提供）

2025/05/19 20:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安擔憂被罷免，近日被踢爆利用社區辦端午活動夾帶反罷免文宣及面紙，市府遭疑違反行政中立。市府稱雖補助社團或社區小額經費，但尊重主辦方發放紀念品的自由，且因非市府發放，無涉行政中立。新竹市雙罷免總部發言人林志潔稱已蒐集證據向廉政署及政風處檢舉，民眾黨議員李國璋與宋品瑩稱競選期間，民進黨候選人也多次穿背心參加市府社區活動及發面紙。但林志潔反擊稱，立委競選期間曾多次被市府以行政中立拒於門外，且日昨網友提供的照片是國防部全額補助民政處的活動，是全額使用公帑辦的活動，市府的回應是自我打臉。

林志潔表示，各政黨候選人參與各種活動是非常正常的事，如有市府主辦的活動，願意讓平民百姓參與，她都深表感謝，一定卯足全力向市民介紹自己，論述政見；但如市府主張該活動行政中立，謝絕競選活動，她也配合，她曾在立委競選期間，多次被市府主辦或協辦的活動因行政中立被拒於門外。

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林志潔說，她不是公職人員，然高虹安被停職，代理市長邱臣遠及民政處長施淑婷都是公職人員，自應受公職人員法規限制。再者，民進黨及罷團進行罷免宣傳時，所有文宣都由志工自行籌措，而高虹安發出的反罷免文宣小物，若由市府預算支應，就違反法律。

李國璋與宋品瑩則舉民進黨不管是市長或是立委候選人，都曾穿背心參與社區或社團活動，高虹安參加社區活動宣傳反罷免有何不可？質疑民進黨是刻意政治操作及雙標。市府社會處也說明，社團活動主辦方要邀請誰上台，市府都予以尊重，市府雖有小額補助，但不會干涉主辦方發放相關紀念品及文宣，且非市府發放，無行政中立問題。

但網友也打臉，昨天被質疑的活動是國防部全額補助民政處辦理的活動，非社會處社團活動，市府讓高虹安上台宣講政績及放反罷免文宣，使用市府預算，已違反行政中立原則。

涉貪停職市長高虹安遭疑利用市府社區活動夾反罷免文宣及面紙，市府恐違反行政中立，且該活動是國防部全額補助經費辦的活動，非社會處社團補助活動。（讀者提供）

涉貪停職市長高虹安遭疑利用市府社區活動夾反罷免文宣及面紙，市府恐違反行政中立，且該活動是國防部全額補助經費辦的活動，非社會處社團補助活動。（讀者提供）

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