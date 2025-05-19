KMT喊綠色恐怖 白恐受難家屬高英傑：獨裁還讓你上街遊行？

文化部駐日台灣文化中心主辦「台灣人權及音樂故事展—高一生先生，三代的家族之歌」，19日在東京開幕，高一生後代高英傑（中）、高美英（左2）與駐日代表李逸洋（右2）、駐日文化中心主任曾鈐龍（右）合影。（記者林翠儀攝）

2025/05/19 19:22

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕1954年因白色恐怖而被羅織罪名槍決的鄒族音樂家高一生，在最後一封家書中希望妻子幫他準備白色的襯褲和一張4尺見方的白色包袱巾，其子高英傑說，每次看到這段文字就忍不住落淚，因為白色包袱巾是用來包裹屍骨之用。高一生被槍決後，高家經歷了國民黨政府長達40年的監控，高英傑說，吃飯的時候，監視人員拿著槍問他們「吃飽了沒有」，飯都會嚇到吐出來，「那才是恐怖」，現在國民黨高喊「綠色恐怖」，還能上街遊行，真的是笑死人了。

文化部駐日台灣文化中心主辦「台灣人權及音樂故事展—高一生先生，三代的家族之歌」，19日正式開幕，高齡85歲的高英傑與妹妹高美英在開幕式上吟唱鄒族民謠及父親的音樂作品，戒嚴時期蓬萊島案政治受難者之一的駐日代表李逸洋也到場致詞。長年致力推廣台灣民謠的音樂家蘇維倫、來自台南的音樂團體台音雅頌藝文社和台灣文化中心文化講座歌謠班張瑞銘老師也帶來《台灣心、故鄉情》組曲演出，獻給戒嚴時期的白色恐怖受難者。

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這次展覽是以台灣原住民前阿里山鄉長高一生老師及其三代家族的生命故事與音樂理想為主題，內容涵蓋高一生的早年教育、音樂創作、政治參與和獄中書信，並特別呈現其長女高菊花的傳奇人生。

高一生在日治時期即是鄒族部落中推動文化與農業進步的重要人物，戰後更提出高山自治縣構想，但卻不容於國民黨政府，1954年被羅織罪名槍決。高一生在音樂上的代表作有「打獵歌」、「春之佐保姬」、「杜鵑山」、「登玉山歌」等。其中「春之佐保姬」是他被關押於青島東路看守所期間，思念妻子所作。

高一生的長女高菊花因父親事件被迫放棄赴美留學，改名「派娜娜」進入演藝圈，成為1950年代最受歡迎的拉丁歌后，儘管歌聲征服舞台，她卻長年遭政治利用與監控，一生背負不能言說的命運之痛。

高家第三代子孫如音樂人高慧君、高蕾雅，演奏家高崇文、高健雄，於民主時代的台灣終於得以展翅飛翔，吟唱、譜寫動人自由樂章。

高英傑希望透過這次的展覽，將父親曾經蒙塵的理想與家族生命史，被世人理解、尊重與記憶，尤其是直到第三代的孫輩，仍以音樂為志，記錄歷史、傳承信念，努力延續三代不輟的「家族之歌」。

對於國民黨批評賴清德總統「獨裁」、「綠色恐怖」，高英傑說這是逞口舌之快的無稽之談，要講獨裁，怎麼不講蔣介石、史達林、希特勒，西班牙佛朗哥元帥連在警察局都可以殺人，現在是獨裁嗎？真的是笑死人了。

高英傑還說，現在講「綠色恐怖」不合道理，如果真是恐怖，他們根本不能遊行，恐怖的話就像我們以前常常躲那個監視的人，吃飯的時候拿著槍問我們「吃飽了沒有」，我們的飯都要吐出來，那才是恐怖。

李逸洋在致詞時表示，台灣的民主、自由、人權是無數前輩犧牲生命及自由換來的，從高一生三代家族之歌中，讓大家體悟我們要更珍惜及守護台灣民主，不容迫害人權及自由的歷史悲劇再次重現。

他在受訪時再次強調，從黨外到民進黨，整個民主運動一貫下來，台灣堅持自由民主的精神和傳統，是一直在延續著，我們的民主和自由程度在亞洲是名列第一，世界應該是排名前十名內，在這種情形下，稱我們的領導者傷害民主，這並非事實，中國現在對台的內部滲透或是外部武力威脅，無非就是要台灣再次淪陷，所以我們一定要記取歷史的教訓，守護台灣的民主自由。

高齡85歲的高英傑與妹妹高美英，在開幕式上吟唱鄒族民謠及父親高一生的的音樂作品。（記者林翠儀攝）

高英傑（左）向駐日代表李逸洋（左2）等來賓導覽父親高一生的生平。（記者林翠儀攝）

文化部駐日台灣文化中心主辦「台灣人權及音樂故事展—高一生先生，三代的家族之歌」，展出白色恐怖受難者鄒族音樂家高一生寫給妻子高春芳的家書。（記者林翠儀攝）

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