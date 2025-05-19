蔡英文訪問後 丹麥外長北京行籲中國克制

丹麥外交部長拉斯穆森（前左）19日於北京與中國外交部長王毅（右）會面。（路透）

2025/05/19 19:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）19日在北京訪問期間，公開呼籲中國方面在台灣海峽「展現克制」，以避免任何「單方面改變」挑戰台灣現狀的行為。此前數日，台灣前總統蔡英文甫結束在丹麥哥本哈根的訪問行程，並引發北京強烈不滿。

《法新社》報導，根據丹麥外交部發布的聲明，拉斯穆森部長向中國政府傳達了丹麥的立場，強調「避免單方面改變現狀的重要性」，並呼籲北京在台灣海峽的敏感議題上保持克制。這次呼籲正值拉斯穆森在中國進行為期三天的訪問之際。此行旨在紀念丹麥與中國建交75週年，他預計將與中國外交部長王毅及商務部長王文濤舉行高層會談。

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此次訪問的時機點相當微妙。就在拉斯穆森啟程前往中國前不久，台灣前總統蔡英文本週甫出席在哥本哈根舉行的「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），並與丹麥國會議員會面。蔡英文在峰會發表演說時，指責中國加劇對台灣的網路攻擊和軍事演習，並批評其「擴張主義野心」。該峰會由丹麥前總理、前北約（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）創辦的「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies）主辦，被台灣高層視為向國際社會傳達台灣聲音的重要平台。

《路透》此前報導，蔡英文的到訪，立即引來中國駐哥本哈根大使館的強烈批評。中國使館指責丹麥接待蔡英文，是無視「國際社會對一中原則的共識」，並在一份電郵聲明中強調：「台灣問題純屬中國內政，不容任何外國政府、組織或個人干涉。」

報導強調，儘管面臨北京的壓力，丹麥與多數國家一樣，雖然與台灣沒有正式外交關係，但仍與這個民主治理的島嶼維持非官方往來。拉斯穆森部長在出訪前曾表示：「我們的一中政策依然堅定，但顯然我們並非在所有議題上都看法一致，在某些方面，中國確實構成挑戰。」拉斯穆森不論是擔任外交部長或先前擔任總理期間，皆以推動對中務實政策著稱。

值得一提的是，丹麥與中國的關係在2009年達賴喇嘛訪問哥本哈根後一度降至低點。後來，在丹麥接受中國提出的「貓熊外交」、同意引進兩隻大貓熊後，雙邊關係才逐步改善。

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