世壯運APP耗費300萬「狂轉圈圈」 北市資訊局坦言雞肋

世壯運APP被詬病使用體驗差，當機狂轉圈圈。（擷取世壯運APP）

2025/05/19 18:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會正進行中，不過其選手APP屢遭民眾抱怨，也有參加賽事的北市議員洪健益今於財建部門質詢指出，每次點開APP都要轉圈，且內容也只是連接到其他網站，相當陽春，經查詢此APP標案竟花了三百萬公帑。資訊局長趙式隆解釋，設置APP是IMGA（國際壯年運動總會）的要求，也坦言確實雞肋。洪健益更指出，負責APP的「哈瑪星科技」歷年取得許多台北市資訊局標案，要求政風要徹查。

洪健益質詢時先秀出影片，只見畫面中APP不斷轉圈圈載入，他提及許多網友都抱怨APP品質堪憂，還有人消遣說很想知道到底發包花多少錢；他詢問資訊局建置幾個報名網站？趙式隆回應，包含報名前後兩階段網站，還有APP建置。

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洪健益提及，自己有參加世壯運賽事，週四就要比賽了，但APP點進去以後，裡面內容卻是非常陽春，每個網頁點開都是繞圈圈，而且APP也沒有顯示他是哪一天比賽，花了三百萬元的APP，這樣的品質難道會再有其他國際賽事願意給台北舉辦？

此外，他也點出，APP打開之後也只是連結到其他網頁，內容根本太陽春，亂七八糟。趙式隆說，設置APP是IMGA的要求，就他以資訊專業判斷來看，這個APP確實是相對雞肋一些。

洪健益更指出，調閱資料發現官網平均停留時間約莫四分鐘，但APP平均上網時間竟達到驚人的21分鐘；而APP下載數量共達1.63萬，現存使用人數僅1.54萬，顯見APP使用體驗差讓許多選手直接刪除，此外對比報名選手人數2.59萬人，使用率僅五成多。

他批評，該「哈瑪星科技」公司拿了許多資訊局的標案，但常常表現都很差被檢討，他要求提供歷年該公司標得標案、金額，以及該公司的基本資料，也要求政風應該對此徹查。

趙式隆表示，APP使用上確實不理想，會依據合約引用適當條約對廠商進行裁罰；也承諾，一週內會提供議員要求的資料，趕在市政總質詢前。

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