民眾黨爆駐英公使江雅綺學歷造假！外交部澄清：檢舉案不成立

總統府今發布總統令，任命國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國公使。（資料照）

2025/05/19 18:11

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統府今日發布總統令，任命現任國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺出任駐英國公使。立院民眾黨團下午指控，江雅綺曾在2022年遭科技部認證學歷造假；對此，外交部表示，江雅綺的英國指導教授與英國法學院院長都曾說明原由，無所謂學歷造假情形，檢舉案不成立。

民眾黨團表示，根據2022年6月26日新聞稿指出，江雅綺在科技部擔任法規會專員所填寫「最高學歷主修學門系所」欄位，填寫為「法學院」均為「不實學歷」，科技部更據此要求江雅綺更正「其所申請本部研究計畫之相關申請資料，避免爾後再有爭議」。

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民眾黨團抨擊，江雅綺多年來不僅到處以「英國杜倫大學法學博士」混跡江湖、申請國家補助經費，更屢屢以此「假博士」身分出現在新聞媒體、國立大學招生海報中，更依此傲人學歷，出任文化部、科技部、交通部法規會委員，與資策會計畫顧問、甚至出任台電公司董事，觸角極廣、可謂包山包海。

民眾黨團呼籲，外交部長林佳龍應說明清楚外交部人事任用原則，這樣的「偽法學博士」除了法律專業性遭學界質疑，更「顯無誠信」。

對此，外交部轉述江雅綺說法表示，江雅綺的英國指導教授與英國法學院院長都曾說明原由，科技部2022年6月26日新聞稿也已完整說明，並判定無所謂學歷造假情形，檢舉案不成立。

外交部表示，江雅綺是以副代表名義對外，未來將襄助館長推展台英雙邊業務，其選派考量外交政策、整體業務需要及當事人資歷背景與專業能力，以適才適所為原則。

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