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    原民會主委曾智勇上任1年 原民部落自治制度邁出關鍵一步

    原民會主委曾智勇。（資料照）

    原民會主委曾智勇。（資料照）

    2025/05/19 17:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕在滿1週年之前，原住民族委員會主委曾智勇（Ljaucu·Zingrur）大力推動原住民族自治，今年4月7日正式啟動「部落公法人試辦計畫」，擇定台東縣都蘭部落、南投縣望鄉部落、屏東縣義林部落、屏東縣大武部落及花蓮縣撒固兒部落等5個部落，作為首波示範對象，邁出部落自治制度推動的關鍵一步，落實「原住民族基本法」部落自治精神。

    曾智勇表示，未來將承先啟後推動各項原住民族政策與計畫，讓原住民族文化接續傳承、原住民族人才發光發熱，進而促進各族群間相互瞭解與尊重，朝向多元平權的共榮社會邁進。

    原民會說明這一年來推動的成果，在改善公共建設部分，因應物價指數上升、修正法規，自今年起補助經濟弱勢原住民建構住宅，由每戶由22萬元調高至24萬元、修繕住宅每戶由11萬元調高至12萬元，已協助上千戶原住民家庭改善日常居住環境、提升生活品質。

    人才培育部分，首創「原住民族運動選手育成方案」，從田徑、舉重、射箭、射擊、拳擊、柔道、跆拳道項目中，拔尖優秀原住民族選手及支持基層人才，該方案對黃金計畫選手及教練最高補助300萬元、亞奧運選手及教練最高150萬元、全運會及全大運績優選手最高30萬元，全中運績優選手分別補助高中生最高24萬元、國中生最高20元萬，期盼厚植原住民族體育人才，並支持選手提升競技實力。

    此外，經濟發展亮點部分，原民會持續推動「推展原住民族音樂產業補助要點」，鼓勵族人用族語創作音樂，原民會挹注之音樂作品中，多達7件17個獎項獲第35屆金曲獎提名入圍，最終斬獲最佳新人、最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎3大殊榮，展現出原住民族音樂人才及作品質量穩步上昇，帶動原住民族音樂產業發展。

    原民會並在全國布建原住民族文化健康站519站、進用在地族人擔任照顧服務員計1374人、照顧原住民族長者計1萬6340人，使原住民族長者獲得符合在地文化、因地制宜的照顧服務。

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