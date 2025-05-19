意外發現已故議員張世賢心繫大凍山遺願 南市20多議員情義相挺代提案

市議員郭鴻儀展示他意外發現已故議員張世賢抽屜內，所留下的便條紙遺願。（記者蔡文居攝）

2025/05/19 19:42

〔記者蔡文居／台南報導〕冥冥之中似已註定！台南市議會第4屆第5次定期大會開議當天，民進黨市議員郭鴻儀意外發現隔壁已故議員張世賢的座位抽屜內，留有1張心繫大凍山登山口設置臨時停車場及廁所的便條紙，他直覺上是張世賢的遺願，立刻代為擬一份提案單，並獲得包括議長邱莉莉、副議長林志展等20餘位跨黨派議員連署共同提案，希望代為完成張世賢議員的遺願。

郭鴻儀表示，除了提案外，他也當面向市長黃偉哲及觀旅局長林國華反映，轉達張世賢的遺願。

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林國華表示，目前大凍山土地公廟登山口已有公廁，山腳下紫雲殿也有廁所，山頂部分，因缺乏水源，該局今年已編列1千多萬元，與工研院合作透過新科技設置太陽能，做為生成水及兼做發電之用，希望能永續利用，目前正進行廁所用水量測試，再據以規劃設計，預計今年即可完工。至於停車場部分，則由交通局規劃，因屬私有地且得進行地目變更才行。

南市無黨籍議員張世賢，曾任白河鎮長、5屆議員，去年10月2日過世。他生前在議會議事廳的座位，剛好與郭鴻儀鄰座。

郭鴻儀說，4月25日議會開議當天，他莫名的拉開臨座抽屜，發現1張留有張世賢遺筆的便條紙，寫著「白河關子仔嶺登山路口設置臨時停車場及廁所，便利登山客及維護環境污染」，直覺上是已故議員張世賢的遺願，立即代為擬一份提案單，邀議會同仁共同提案，目前已獲20多位議員連署共同提案，正副議長也參與提案，請市府儘速規劃於關子嶺登山步道入口設置臨時停車場及流動式或簡易公共廁所設施。

郭鴻儀說，關子嶺登山客眾多，但登山步道口周邊欠缺足夠停車空間及公廁，造成民眾不便，也衍生環境衛生問題。張世賢議員生前心繫此議題，為延續其對家鄉的關愛與承諾，也為提升觀光品質、維護環境衛生，請市府重視此案，納入優先規劃與執行。

南市議員郭鴻儀代已故議員張世賢擬一份提案單，請市府儘速規劃於關子嶺登山步道入口設置臨時停車場及流動式或簡易公共廁所設施，目前已獲20多位議員連署共同提案。 （郭鴻儀提供）

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