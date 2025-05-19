輝達台灣總部落腳北士科 黃智賢提柯文哲弊案：爽讓新壽剝皮撈大錢

黃仁勳今宣布輝達總部將設在士林北投，極可能就是北市士林科技園區T17、T18基地。圖為北士科T17、T18外觀。（資料照）

2025/05/19 21:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（19日）在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表演說，並正式宣布輝達台灣總部將設在台北的北投士林科技園區，外界認為極可能是市場盛傳的新光人壽在2021年從柯文哲市府低價標下的T17、T18兩塊地。對此，資深媒體黃智賢重提柯市府圖利新壽的北士科弊案，直言現在新壽低價取得的土地可以按照正常土地行情跟輝達要錢，台北市政府明明是地主，卻讓新壽這個「二房東」剝皮，公義何在？

黃智賢今晚在臉書發文，「輝達要在台灣設海外總部，儘管中南部或新北市都努力爭取，但輝達選在台北市，是意料之中，畢竟不是蓋工廠。國際頂流企業，員工希望在台北市上班，很能理解。輝達在台北市找地，找來找去，最後看上的，是士林的北士科T17、T18那兩塊地，更是許多人早就知道的結果。」

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「除了北士科，還有什麼地？當初北士科地，被業界看中，就是因為這是台北市政府的公有地，而且是台北市最後的大面積完整處女地。台北市的土地，本來就是稀有財，賣少見少。北士科這一大片地，土地完整漂亮，交通便捷，又是市政府的地。說這一大片地是北市府奇貨可居的重要資產，一點都不過分。但柯文哲卻急著把北士科低價甩給財團！」

接著她提起北士科弊案，「即便市政府找的顧問公司，給出的專業報告，都是建議北市府一塊地一塊地處理，不急。柯文哲卻急吼吼，還在跨越疫情期間，房地產行情不好的時候，著急著以特優惠條件，BOT給新壽。台北市議會針對北士科發起調查，調查小組的召集人，是國民黨議員張斯綱。調查小組的結論是『政策搖擺，招標放水』，社會尚且認為他過度溫和。點出『8大缺失、4點建議』，最後移送監察院調查。北檢也把柯文哲列為北市科案被告偵辦中。」

黃智賢表示，市政府在2次流標後，放寬招標條件，這是為標而標。把地上權改為科技園區，T16要投資計畫書。可是T17跟T18卻又不用寫投資計畫書。這是行政缺失，這是明擺著放水，圖利新壽。台北市土地價值不斷上漲，但市政府居然大幅度調降權利金。這不是圖利新壽，什麼才是圖利新壽？

柯文哲的民眾黨不分區立委吳欣盈，又同時是新壽副總經理，角色上難道沒有利益衝突？新壽拿到地後，多年沒有能力開發，等著利用土地增值，穩穩拿著是政府的地做零風險的二房東。市民的公共利益，就這樣被柯文哲拿去圖利他的親近財團。

黃智賢繼續說道：「如今，輝達看上這塊地。媒體報導，輝達要T17跟T18，只能跟新壽簽約，還可能跟新壽簽保密條款。新壽可以按照正常土地行情跟輝達要錢，而輝達富得流油。新壽付給台北市政府的權利金，卻低得可笑。也就是說，台北市政府是地主，卻要讓新壽這個二房東剝皮，這是什麼道理？如果新壽可以，為什麼我不行？台北市還有什麼好地皮？請依照給新壽的同等圖利條件，給我來上一份。我榮華富貴，就靠台北市政府了。」

她強調，柯文哲憑什麼剝人民的皮？蔣市長，有沒有辦法阻卻違法？有沒有辦法，合法把T17跟T18拿回來？市政府直接跟輝達談？司法正在偵辦，監察院正在調查。當監察院調查報告，也證實柯文哲圖利；當司法如果也把柯文哲在北士科案起訴，甚至判刑。可是，新壽可能已經跟輝達簽約，輝達已經蓋好入駐。新壽的BOT利益，已經落袋為安。那人民就只能看政商勾結，從老百姓身上剝皮？

最後黃智賢說：「台北市的地，就是人民的地。市政府該擁有的權利，該賺的錢，都是人民的。為什麼，我們的地，要低價半買半送給財團？要讓財團無風險，免費坐享資產增值的高報酬？所以政治，就是讓政客合法，剝人民的皮，圖利友好財團？」

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