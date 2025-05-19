罷馬罷游連署延長收件告急 5/23改變南投之夜盼連署超人再現

投一罷免馬文君團隊延長二階連署收件，志工頂著烈日舉牌，請尚未簽署連署書的民眾快來連署。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/19 16:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台大罷免二階連署，投一罷免馬文君、投二罷免游顥已交件低份數未達130%，目前延長收件以備補件，因收件龜速，兩罷團均告急，罷馬志工上週五辦「一起勇敢之夜」，出現80歲長輩騎車1小時送交100份連署書的感人畫面，本週五晚間將再辦「改變南投之夜」宣講，希望能再催出連署超人。

全國大罷免二階連署，只剩基隆罷免立委林沛祥還未送，其餘有30區達門檻件數已交件，但其中包括投一罷馬、投二罷游等12區，交件數只達門檻件數的111% 、117%，南投縣選委會在審查時會剔除一階提議提署過的、資格不符的件數，若未達門檻，罷團須在10天內補件，若補件不及等於宣告二階連署失敗，罷馬和罷游公民團體今天均告急，請還未連署的鄉親快出來連署。

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二階連署歷經很多艱辛才達標送件，罷馬團隊志工想方設法讓鄉親看到訊息能再出來連署，上週五晚間在埔里鎮第一銀行前舉辦「一起勇敢之夜」宣講，在宣講活動下半場，有位80歲的民眾從南投騎了1小時的機車到埔里活動現場，指名找「南投阿美」，為的是要交給她100份的連署書，現場包括「南投阿美」在內的志工無不感動到流淚。

罷團志工透露，這位80歲長輩說以前都投票給國民黨，但他到中國做生意才目睹中共的欺騙伎倆，知道無論如何要守護住台灣，也才堅決要罷免舔共立委。

這位80歲連署超人的出現，讓志工感動又振奮，因此本週五（23日）將再辦一場「改變南投之夜」宣講，希望南投鄉親不要只盼望離鄉工作的孩子回家探望，而應該勇敢連署、投票，罷免掉讓南投停滯不前的立委，改變南投，讓年輕人安心留下。

滿頭白髮的80歲長輩，上週五騎了一小時的機車到罷馬「一起勇敢之夜」，送出百份連署書，讓志工們感動到流淚。（「All罷馬」罷團提供）

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