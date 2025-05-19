藍營車隊掃街要賴清德下台 朱立倫喊話2分鐘即離去

國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭等人，出席遊行活動。（記者田裕華攝）

2025/05/19 16:46

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今下午在中央黨部前廣場，舉辦「全民叭賴 吼出來 叫賴清德下台 車隊誓師」活動，黨主席朱立倫上車喊話，要全民把不滿的聲音發出來，但他致詞2分鐘結束後即下車，由黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛展開掃街。

國民黨呼籲全民在5月19日下午5點20分，一起透過按鳴喇叭兩聲「叭賴」，藉此象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲。

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朱立倫說，過去這一年是台灣大不幸、全民最不安、兩岸最對立、對國際最無能的一年，一個無能的賴清德政府，只會對內搞內鬥，用司法大搜索、大扣押，完全沒有任何公平正義可言，經濟上更是完全無能，對外只會跪舔送，大家只看到一個會賣台的賴清德，這一年不願與在野溝通對話，只會騙、只會鬥，只會大罷免，他的民主就是獨裁，全民必須走上街頭罷賴，讓賴清德聽到人民的心聲。

朱立倫強調，所有的民調都顯示賴清德已經死亡交叉，更創下民選總統就職一年以來，最高的不滿意度，要把不滿的聲音發出來，大家一起加油。

國民黨舉辦「全民叭賴 吼出來 叫賴清德下台 車隊誓師」遊行活動。（記者田裕華攝）

響應車隊誓師遊行的民眾。（記者田裕華攝）

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