蕭美琴：雙北投入心力籌辦世壯運 是台灣貢獻國際體育難得機會

副總統蕭美琴今接見國際帕拉林匹克委員會總會長安德魯帕森斯（Andrew Parsons）伉儷一行。（總統府提供）

2025/05/19 16:34

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見國際帕拉林匹克委員會總會長安德魯帕森斯（Andrew Parsons）伉儷一行時表示，前幾天大家都有參加世壯運開幕典禮，雙北投入大量心力籌辦這場盛會，是台灣能為國際體育與競賽做出貢獻的難得機會，感謝安德魯帕森斯支持台灣參與國際賽事，期盼未來繼續攜手合作，並爭取更多賽事主辦機會。

蕭美琴首先歡迎訪賓來到台灣，蕭美琴相信大家每次來訪，都能感受到台灣社會對運動的熱情不斷增長，台灣人民始終渴望舉辦國際賽事。她提到，幾天前大家都有參加世界壯年運動會的開幕典禮，台北市與新北市投入大量心力籌辦這場盛會，是台灣能為國際體育與競賽做出貢獻的難得機會。

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蕭美琴表示，感謝安德魯帕森斯支持台灣參與這類國際賽事，幾年前台灣曾主辦過國際帕拉林匹克委員會（IPC）會員大會，儘管當時正值新冠疫情期間，「我們把握每一個機會」，積極推動全球體育運動普及與包容，確保每一位熱愛運動的人都能參與其中，相信這也是帕拉林匹克精神所在。

蕭美琴說，「我們很自豪許多台灣的帕拉林匹克運動員表現傑出」，在巴黎帕運締造優異成績，也很榮幸在運動員返台後與他們會面，並參觀其訓練場地。我國也將於今年9月成立「運動部」，將進一步強化我國對體育發展的承諾與資源投入。

最後，蕭美琴再次歡迎賓客來訪，祝福訪問收穫豐碩，並期盼未來繼續攜手合作，支持帕拉運動與運動員，也爭取更多賽事主辦機會。訪賓一行尚包括大洋洲帕拉林匹克委員會主席保羅博德（Paul Bird）、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠等，由教育部長鄭英耀陪同，前來總統府拜會副總統。

副總統蕭美琴今接見國際帕拉林匹克委員會總會長安德魯帕森斯（Andrew Parsons）伉儷一行。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見國際帕拉林匹克委員會總會長安德魯帕森斯（Andrew Parsons）伉儷一行。（總統府提供）

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