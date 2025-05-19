促撤除威權遺址 基進黨：打造台南為「本土示範城市」

針對內政部所提「撤除威權遺址」目標，台灣基進台南黨部主委吳依潔（圖）要求南市府訂出具體辦法，包含時程、方式之移除計劃等。（記者王姝琇攝）

2025/05/19 16:25

〔記者王姝琇／台南報導〕針對「撤除威權遺址」的目標，台灣基進台南黨部主委吳依潔要求南市府訂出具體辦法，包含時程、方式之移除計劃等，期許打造台南市成為「本土示範城市」。

內政部昨日發布聲明表示，為實踐總統賴清德總統近期所言的「撤除威權遺址」目標，每月將定期公開威權象徵處置進度。至於「中正路」改名，未來內政部也會積極與地方政府協議政策方案，共同推動目前《促進轉型正義條例》所訂定的法定任務。

請繼續往下閱讀...

吳依潔提到，為了儘速完成威權象徵的移除，首先請台南市政府調查布台南境內總共有多少威權象徵物、其管理單位為何，列出清管名單。並請民間團體與專家共同審視名單是否均已將台南境內所有威權象徵列入，或是否有遺漏。

其次，請市府定出具體辦法，包含時程、方式之移除計劃，作為「移除威權象徵」的執行方案，其中也包含「中正路」改名之相關計劃。並要求定期公告、報告移除之進度提供給議會考核，讓民眾得以監督。另外，針對疑慮爭議者，也需要建立解決機制加以處理，並積極擴大民間參與，不要讓這個工作淪為口號宣示。

吳依潔強調，台南作為議會本土席次過半的城市，非常有潛力成為「本土示範城市」。台南市政府應在市政上採取更加積極的行動，在國會因藍白政黨而停滯不前、受阻的狀態下，透過城市條例主動制定出更加完善與前瞻的政策，打造出更具台灣意識的本土城市。

台灣基進台南黨部盼市府儘速完成威權象徵的移除，讓台南市成為「本土示範城市」。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法