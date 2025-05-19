徐巧芯質疑林昶佐不會芬蘭語 林楚茵舉1事實：根本不會做功課！

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/05/19 17:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立委林昶佐將出任駐荷蘭代表，國民黨立委徐巧芯今天（19日）質疑林昶佐根本不懂芬蘭語，沒有能力與芬蘭人溝通，卻被外交部長林佳龍打臉。對此，民進黨立委林楚茵酸，徐巧芯質詢完全不做功課，瞎掰「芬蘭人87%講芬蘭語」，但事實上芬蘭是歐洲英語最普及的國家之一，講英文「馬ㄟ通」！

徐巧芯今天在立院外交國防委員會質詢林佳龍，提到林昶佐出任駐荷代表一事，質疑該人事案根本是酬庸，稱87%的芬蘭民眾使用芬蘭語，林昶佐未來擔任大使要如何與芬蘭政界與民眾溝通？但林佳龍隨即表示，「芬蘭人幾乎都講英語，都可以講啦。」

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對此，林楚茵今下午在臉書發文，「徐巧芯立委擔心林昶佐當大使語言不通，硬掰『芬蘭人87%講芬蘭語』，但做立委質詢也要做功課啊！一秒被林佳龍部長打臉！我去年與范雲、林宜瑾委員前往芬蘭考察教育體制+接待芬蘭高中生參訪立法院，全程英文溝通暢行無阻！事實是：芬蘭是歐洲英語最普及的國家之一，年輕人幾乎人人能流利英文。」

林楚茵接著說：「看到國民黨集團式攻擊林昶佐，就知道賴清德總統又做對了，國民黨怕了！被高雄人罷掉的韓國瑜都能當立法院長，國民黨有什麼臉去質疑昶佐的能力？」

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