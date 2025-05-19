藍白大砍中央預算！宜蘭縣補助款少25億 藍綠攻防

宜蘭縣議會民進黨團抨擊藍白大刪中央預算，國民黨立委吳宗憲等人一手刪預算，一手逼中央要給錢，顛倒是非，真的是「放鬼也你，捉鬼也你」。（記者游明金攝）

2025/05/19 16:26

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會民進黨團抨擊藍白大刪中央預算，導致宜縣今年一般補助款未受分配金額達25.5億，而今國民黨立委吳宗憲等人一手刪預算，一手逼中央要給錢，顛倒是非，真的是「放鬼也你，捉鬼也你」。吳宗憲駁斥民進黨團，胡說八道的論述；國民黨議會黨團要求中央「停止卸責，還錢於民」。

民進黨議員陳文昌、呂惠卿、林麗今召開「放鬼也你，捉鬼也你」記者會，黨團指出，藍白立委於立法院大刪中央政府總預算，導致中央無法依原計畫補助，宜蘭縣政府今年一般補助款未受分配金額達25.5億，將影響教育、社會福利等支出，未料，國民黨立委吳宗憲等立委們，顛倒是非，大肆批評中央剋扣宜縣預算完全違法，必須原額撥給地方，一毛都不能少。

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黨團表示，立法院民進黨團已針對總預算及新財劃法提出釋憲，若釋憲成功，中央政府就會照原預算撥補，若不成功，中央將依新財劃法規定須多補128億元給宜蘭縣政府，縣府至少比原來增加102.5億，值此國家財政陷入動盪時期，希望縣府冷靜以對，調度府內各基金資金，或尋求中央先調度應急，或採取其他任何應變措施。

「胡說八道的論述！」吳宗憲駁斥，身為民代要認真用功，不能整天只看特定政論節或傻傻被側翼所騙，會讓民眾覺得不是笨就是壞，一般性補助款是法定預算，不能刪除，民進黨議員「竹篙湊菜刀」，拿明年統籌分配款來抵掉今年少拿的一般性補助款，這兩個是不同的錢，如果連預算制度及預算法都搞不懂，卻只會出來造謠，損害縣民權益，實在是有負選民所托。

國民黨議會黨團要求中央「停止卸責，還錢於民」；黨團議員林義剛、楊弘旻、黃琤婷、陳鴻禧、沈志弘、游吉祥等人，抨擊民進黨試圖將責任推給在野黨，完全忽略中央政府才是預算編列與執行的主體，地方補助遭刪，真正該負責的是誰？今年中央總預算高達2兆8519億元，創下歷史新高，比去年多了整整1628億元，卻還厚顏無恥地說「錢不夠」。

黨團表示，行政院主計總處竟然粗暴刪減全國一般性補助款27%，一口氣扣掉636億元，這些錢到底要花到哪裡？這根本是暗度陳倉、偷地方的錢來慷中央之慨，補貼其他不當支出，讓地方政府背黑鍋，民進黨才是「做賊喊抓賊」。

國民黨議會黨團要求民進黨停止卸責，還錢於民，不要濫扣補助款。（記者游明金攝）

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