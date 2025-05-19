中正紀念堂前上演「黑臉行動」 民團籲保留「白色恐怖記憶日」

蔡瑞月文化基金會今天在中正紀念堂上演「黑臉行動」行動劇，譴責中國國民黨抹去歷史記憶，呼籲保留「519白色恐怖記憶日」。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/19 16:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院新通過「紀念日及節日實施條例」未納入「白色恐怖記憶日」，蔡瑞月文化基金會等近40個民團今天在中正紀念堂上演「黑臉行動」行動劇，譴責中國國民黨抹去歷史記憶，呼籲保留「519白色恐怖記憶日」及廢除獨裁者的紀念堂。

蔡瑞月文化基金會指出，「找回消失的她們：黑臉行動」的靈感，來自白色恐怖受難者潘英雪的真實經歷，她就讀高中時，父親潘木枝是嘉義名醫在二二八事件受難，身為長女的她深受打擊，23歲時因案成為白色恐怖黑囚。

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多年後，潘英雪因長期創傷而精神崩潰，卻仍然記得弟弟潘信行的模樣，她塗黑臉龐、偽裝身分，從埔里前往台北，只為再見弟弟一面，而她的故事成為白色恐怖中女性受難者的象徵。

政治受難者家屬潘信行表示，勇敢的台灣人走過二二八和白色恐怖，以及美麗島事件、野百合學運、太陽花運動、青鳥行動，這次也要參與大罷免行動，我們的步伐還不能停歇，現在蔣介石銅像還在那當假神讓人們參拜，台灣真的不需要獨裁者的紀念館。

台中市好民文化行動協會副理事長林芳如提及，在台灣的中國代理人，正在利用民主拆毀民主，被中國共產黨收買的台灣政客裡應外合，正在摧毀台灣人用國防安全、民主保障的「免驚的生活」。此刻的我們應該記得潘英雪塗黑臉來找弟弟，叫弟弟「免驚」的故事。

鄭南榕基金會執行長劉璐娜說，我們都是黑臉潘英雪，今天站出來是為了告訴台灣社會，我們沒有忘記中國國民黨和中國共產黨，這兩個反民主、反人性的政權對人民的壓迫，以恐懼控制台灣，用仇恨分化台灣社會。我們不要忘記白色恐怖，要記住戒嚴體制對人性的扭曲和壓迫。

魏廷朝人權文教協會理事長魏筠指出，在519白色恐怖記憶日這一天，她們以黑臉行動讓民眾明白戒嚴恐怖的肅殺，戒嚴時期是無差別、毫無理由顛倒黑白的一個世界。不能讓台灣民主倒退，就是民眾要記憶過去的白色恐怖歷史，唯有每個人能感同身受，台灣的民主才能深化。

中和社大歷史小旅行工作隊代表林瓊華批評，中正紀念堂階梯兩旁的石獅基座上，寫著「千秋萬歲」帶有封建意味的字眼，同時也是國民黨黨史會的標誌。紀念堂剛落成時，黨史會就設在這個地方辦公，至今仍有威權銅像，台灣全島都有中正路，甚至紙鈔、硬幣也都還有。

台灣人權促進會秘書長余宜家說，過去一年來，我們不斷看見立法院的亂象、轉型正義相關立法的停滯，目前不義遺址的保存、中正紀念堂的轉型、加害者的處置等，都沒有什麼進展，希望台灣民主能夠繼續深化。

台灣廢除死刑推動聯盟副執行長吳佳臻指出，國民黨一黨獨大時，最會用殘酷手段對付台灣人民，很多人因此變成他們口中的罪犯，許多政治犯未經正當的法律程序就被判死刑，還有很多人被無辜牽連。

她痛批，過去那個惡質的政黨還沒承認錯誤，沒有負起責任，就急著希望大家忘記白色恐怖的歷史。期待有一天台灣能成為一個尊重每個人的生命和人權的地方，成為一個有尊嚴且獨立的國家。

蔡瑞月文化基金會今日在中正紀念堂上演「黑臉行動」行動劇。（記者陳鈺馥攝）

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