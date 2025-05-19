罷免議員陳玉鈴、蔡銘軒死亡連署多 南投選委會：沒冒簽就沒寄查詢單

民進黨籍縣議員陳玉鈴（左2）、蔡銘軒（右2）在民進黨中央黨部開記者會，質疑不合格率和死亡連署多，南投縣會寄查詢單各有0和11份。（記者陳逸寬攝）

2025/05/19 16:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒案，兩案死亡連署達116人，陳玉鈴和蔡銘軒今天到台北地檢署控告罷陳領銜人蔡宜助、罷蔡領銜人楊勝芛觸犯偽造文書等罪，陳也質疑罷蔡、陳連署不合格率達25.6%、14.9%，南投選委會卻未寄查詢單，縣選委會解釋，因未發現冒名簽署所以未寄查詢單。

罷免民進黨籍南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒案，中選會上週五審查二階連署，其中陳玉鈴罷免案法定連署人人數為5886人以上，經查對後符合規定人數7135人，不符合規定人數1252人，通過二階審查，7月13日舉行罷免投票。

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至於罷縣議員蔡銘軒案，法定連署人數應為9259人以上，符合規定有7258人，不符規定達2503人，未達門檻，但依法可補件。

陳玉鈴和蔡銘軒上午在民進黨中央黨部開記者會，隨即在律師陪同下，就死亡連署部分，赴台北地檢署提告兩案的領銜人蔡宜助、楊勝芛觸犯偽造文書等罪。很多草屯、中寮民眾得知罷蔡的領銜人名字後，都在問「他是誰？都沒有聽過這個人的名字！」，蔡銘軒說：「我也不知道這位領銜人是誰！」

由於罷免陳玉鈴案不合格率達14.9%，罷免蔡銘軒案不合格率也有25.6%，南投縣選委只有罷蔡案寄出11張查詢單回覆為0，罷陳案則未寄任何查詢單，今天也遭陳玉鈴、蔡銘軒等人質疑。

南投縣選委會表示，選委會委員兩人一組比對簽名看有無冒名簽署，發現筆跡不符才會寄查詢單，罷陳案沒有冒名簽署，因此未有查詢單，罷蔡案有11份筆跡不符，故寄了11張查詢單。

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