南非遷館案尚未完全拆彈 林佳龍透露：是對方在拖延

立法院外交及國防委員會19日開會，處理外交部預算凍結案，外交部長林佳龍列席。（記者方賓照攝）

2025/05/19 16:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府從去年10月起要求我駐處遷館，多次配合中國打壓。外交部長林佳龍今（19）日表示，外交部尚未完全拆彈，南非可能會有新的動作，並指出南非政府現在迴避與我方面對面，是南非方面在拖延。

南非政府分別在去年10月及今年1月兩度致函台灣駐南非代表處要求遷離首都普利托里亞，並於今年3月將南非外交部官網的台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）；南非外交部官網近期又將我國駐處歸類在「國際組織」之下，並刪除駐處位於普利托里亞的地址，改為約翰尼斯堡地址，擅改我國代表處的地址與分類。多名立委於今日的立法院外交及國防委員會關切南非案進展。

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林佳龍表示，他們尚未完全拆彈，南非有可能有新的動作，但外交部立場很清楚，台灣與南非的關係建立於雙邊協議，片面的行動他們不予接受，也持續在交涉中。

林佳龍說，他們已透過駐南非代表處向南非政府表達關切、遺憾、反對、抗議，也要求啟動雙邊談判，並希望針對內容進行交涉，但南非現在迴避與我方直接面對面，「有點在拖，是他們而不是我們」。

至於南非為什麼會「小動作」不斷，林佳龍說，中國的壓力使南非外交部片面進行改名、隱匿部分資訊等動作，是比較不成熟的做法，引發南非國內外反彈，壓力其實也是回到南非政府。

林佳龍強調，外交部很謹慎地在處理南非案，「不會認為說危機已經過了」，壓力還是持續在，尤其南非今年將舉辦G20，預料中國國家主席習近平會去，因此外交部今年對南非案皆處於警戒狀態。

林佳龍表示，希望南非案還有緩衝空間，確保不會遷出首都是外交部努力的方向與目前的現況，一但南非藉由強迫遷館等手段，對我國造成實質傷害，外交部將會祭出反制手段。

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