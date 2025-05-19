感謝旅外台人貢獻心力 蔡英文：集結力量讓台灣走向世界

前總統蔡英文18日與旅英台籍藝文工作者餐敘、參觀台灣人開的超市LingerMart，以及參觀Notting Hill周邊景色並與台灣觀光宣傳計程車合體。（圖由蔡英文辦公室提供）

2025/05/19 15:32

〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文18日與旅英台籍藝文工作者餐敘、參觀台灣人開的超市LingerMart，以及參觀Notting Hill周邊景色並與台灣觀光宣傳計程車合體。蔡英文在臉書表示，這趟歐洲訪問隨處可見貢獻自己心力的台灣人，發揮專長與創意，讓台灣在國際上嶄露頭角，希望台灣人能集結彼此的力量，讓台灣走向世界。

蔡英文表示，她與一群在英國的台灣藝文工作者餐敘，之中有些人待在英國超過25年，用表演藝術、用創作，把台灣的觀點帶到國際觀眾眼前，讓世界「聽見台灣的聲音」。外交部與觀光署也發揮創意，在倫敦的計程車貼上#Taiwan、#WavesofWonder的廣告，讓來自世界各地的遊客，都可以在倫敦街頭「看見台灣的意象」。

請繼續往下閱讀...

蔡英文還到倫敦一家台灣人開的超市LingerMart，她說，裡頭賣著來自台灣的美食，有我喜歡的刈包、滷味，還有脆迪酥、小泡芙、乖乖等零食，希望用滿滿的台灣味，讓世界「品嘗台灣的美味」。

蔡英文在臉書提到，這幾天很多朋友留言、私訊跟她說謝謝，感謝團隊與第一線外交同仁，繼續為台灣打拚，到國際上結交朋友。「其實應該要說謝謝的人，是我。」這一趟歐洲的訪問，隨處可見貢獻自己心力的台灣人，在世界各個角落用自己的方式，宣傳台灣。

蔡英文說，謝謝你們這麼努力，發揮自己的專長與創意，讓台灣在國際上嶄露頭角。我也希望每一個台灣人，都能展現韌性，發揮影響力，集結彼此的力量，讓台灣走向世界。

前總統蔡英文18日與旅英台籍藝文工作者餐敘、參觀台灣人開的超市LingerMart，以及參觀Notting Hill周邊景色並與台灣觀光宣傳計程車合體。（圖由蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文18日與旅英台籍藝文工作者餐敘、參觀台灣人開的超市LingerMart，以及參觀Notting Hill周邊景色並與台灣觀光宣傳計程車合體。（圖由蔡英文辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法