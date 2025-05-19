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    核三2號機除役少95萬千瓦電力 卓榮泰：台灣水電足夠 完全補得上來

    台積電半導體供應鏈專區將進駐屏東，行政院長卓榮泰今天出席啟動典禮時，向供應鏈廠商強調台灣的水、電都沒有問題。（行政院提供）

    台積電半導體供應鏈專區將進駐屏東，行政院長卓榮泰今天出席啟動典禮時，向供應鏈廠商強調台灣的水、電都沒有問題。（行政院提供）

    2025/05/19 15:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣的核三廠2號機17日除役，台灣正式進入非核家園，行政院長卓榮泰今天（19日）上午到屏東縣政府出席「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」時，向供應鏈廠商喊話，台灣的水、電都沒有問題，核三廠2號機除役之後減少的95萬千瓦完全補得上來。

    行政院長卓榮泰表示，今天來這裡，大家也會關心我們的電到底夠不夠？核三廠二號機已經在17日正式除役，今天的電如何？剛剛上台之前打開了台電APP一看，現在備轉容量有17.52%，距離安全容量是非常高，而且核三廠二號機除役之後減少的95萬千瓦，至少現在桃園大潭7號機91萬千瓦可以補上來，到了下個月興達1號機130萬千瓦，明年還有興達2號機130萬千瓦，以及台中的新1號機130萬千瓦也會補上來，換句話說會有480萬千瓦的電會補上來，完全取代核三廠2號機95萬千瓦。

    卓榮泰也強調，所以要跟所有供應鏈廠商報告，台灣在目前這個時段，水、電都沒有問題，這裡土地、人才也沒有問題，政府也會考量各個產業的需求，透過勞動部全國勞工政策的大調整，我們盡量要起用國內本地優秀的勞工，或者直接引進更多外來的移工們，來協助各位廠商在人力上面也不虞匱乏，只有完成這五樣最基本的條件，才能讓台灣更有能力迎接更多的廠商回到台灣，或者台灣的廠商繼續在台灣加碼投資，這是政府該做的事情，我們一步一步達到目標。

    卓榮泰也表示，全世界都在看台灣，台灣今天也在看屏東，供應鏈廠商進駐屏東科學園區，能夠啟動下一波整個擴大內需以及高科技的發展，這也是我們在賴總統率領下，以健康台灣、均衡台灣、團結台灣的重要指標之下，再向前邁進一步。

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