賴清德任總統將滿週年 綠色和平指未達減碳與能源轉型目標

綠色和平認為國內再生能源佔比過低。（綠色和平提供）

2025/05/19 15:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕總統賴清德將於明天上任滿週年，環保團體綠色和平今（19日）表示，在檢視賴總統提出的氣候能源政策後，認為雖成立氣候變遷委員會展現對氣候與能源議題的重視，但實際上仍以經濟發展為先，並未落減碳與能源轉型，如碳費收取過低，難以成為產業減碳動力。

綠色和平指出，賴總統在氣候治理強調產業韌性與國安穩定，推動能源效率提升，全年目標節電48億度，但隨AI產業發展，半導體產業用電量增加，過去一年半導體產業總碳排放量不減反增，半導體業用電碳排放量從2023年到2024年增加了89742噸，增加1.54%，另去年在工商界的壓力下拍板以每公噸300元起徵碳費，但和新加坡相比，台灣課徵的碳費金額低於一倍。

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綠色和平指賴總統強調穩定供電，但去年再生能源僅佔11.9%，並指近年持續設置天然氣接收站與燃氣機組以外，在台美外交壓力下，大量增加對美採購天然氣，並共同開發阿拉斯加天然氣，恐將造成長期依賴而陷入天然氣鎖定 （LNG lock-in），未來台灣化石燃料佔比難以下降。

綠色和平表示，賴政府成立「氣候變遷對策委員會」充滿理想，但現實上減碳與再生能源進度並沒有因此而趕上，並主張政府應該重新盤點並檢討所有減碳與再生能源發展的政策工具，提高碳費、加嚴用電大戶條款提高產業轉型動力，讓減碳進度不再被經濟發展拖累，經濟成長和碳排放量成長脫鉤。

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