520前夕 台聯籲賴總統推動「正名制憲」、女性醫療後勤民防訓練

台聯黨主席周倪安。（圖由台聯提供）

2025/05/19 15:09

〔記者林哲遠／台北報導〕賴清德總統就職滿1週年前夕，台聯黨主席周倪安今日表示，這1年裡台灣面對了中國勢力內外交加的壓力，請賴總統積極推動正名制憲，早日讓國際社會區別台灣、中國是不同的國家。她籲請，政府應考慮讓女性接受醫療後勤至少4個月的民防訓練。

周倪安指出，賴清德總統在過去1年裡的國家政策表述，強調中華民國及中華人民共和國，在政權上是「互不隸屬關係」；相較於蔡英文時代，僅表示中華民國台灣與中國是制度之異，有更明確的表態。今年3月透過國安十七策、國防投資等表態，這些都是值得讚賞的。

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周續指，台聯認為有必要提醒賴總統，以「中華民國」作為政治工具，終究不可跳脫法理和文化上，此政權有中國性質的本色。而中華人民共和國只要繼續表述，其政統是透過革命繼承中華民國統治中國的正當性，那麼台灣仍舊處於爭奪中國China之名的漩渦中。

此外，台聯基於李登輝前總統「台灣主體性」之指導，全力支持賴政府強化台灣國安、國防及外交的政策。周倪安建議，建請政府嚴肅考慮讓女性接受醫療後勤至少4個月的民防訓練，在中國不斷侵擾威脅台灣之際，唯有充分的備戰才能因應未來可能發生的戰爭。

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