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    農業部預算解凍33億！ 陳駿季：加快展開政策推動腳步

    立法院經濟委員會19日開會，處理農業部預算凍結案，農業部長陳駿季列席。（記者方賓照攝）

    立法院經濟委員會19日開會，處理農業部預算凍結案，農業部長陳駿季列席。（記者方賓照攝）

    2025/05/19 14:25

    〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立院年初大幅刪凍農業部預算，其中凍結的預算金額約33.89億元，立院經濟委員會今處理農業部與其所屬機關今年度預算解凍案共30案，歷經3個半小時的答詢與農業部提出書面報告，最後經同意動支並提報院會。隨著預算解凍，陳駿季表示，會加快投入相關工作的程序。

    農業部原本今年編列的預算為1692億元，由藍白主導的立法院刪除20.14億元，凍結33.89億元，立院經濟委員會今處理院會交付的114年度中央政府總預算決議，由農業部主管預算共30案，經審查後全面解凍。

    陳駿季表示，之前凍結的許多經費都是各部門的業務費，這些業務費會牽涉到約聘人員的聘用，還有工程災損等現勘費用，指出之前經費被凍結時，相關人員連要踏出機關都很難做到。

    這次解凍的經費也包含許多工程款，包含設計費、規劃費等，陳駿季指出，當經費遭凍結一部分時，案子等先行規劃都會出現問題，舉例來說，一個工程案件可能需要的費用是100萬元，但因費用無法確定，因此無法核列完整經費費用，也不可能僅編列根本無法做起工程的70萬元。

    立院經濟委員會今處理農業部預算解凍案。（記者楊媛婷攝）

    立院經濟委員會今處理農業部預算解凍案。（記者楊媛婷攝）

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