5/19民主鬥士詹益樺殉道日 「台灣國」古坑升旗盼遍地飄揚

「台灣國」多名成員在古坑升起「台灣旗」宣示對台灣民主自主的堅定信念，期盼「台灣旗」遍地飄揚。（記者黃淑莉攝）

2025/05/19 15:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（19）日民主鬥士詹益樺爭取「台灣獨立」自焚殉道36週年紀念日，「台灣國」創辦人王獻極、公投盟榮譽總召蔡丁貴、台灣國執行長陳慶坤等人，在雲林古坑鄉陳慶坤的老家升起「台灣旗」追思，同時宣示對台灣民主自主的堅定信念，期盼「台灣旗」遍地飄揚。

王獻極指出，詹益樺與鄭南榕致力爭取台灣民主、追求台灣獨立建國，1989年4月7日鄭南榕自焚殉道，詹益樺則5月19日鄭南榕喪禮隊伍遊行至總統府前自焚，今天是他殉道36年紀念日，具有特殊意義的日子，選擇在台灣國執行長陳慶坤的老家升起「台灣旗」，希望藉此讓社會大眾牢記先烈們追求台灣獨立建國的精神。

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陳慶坤表示，回到古坑老家升「台灣旗」展現他們對故鄉土地的感情，目前雲林的政治氣氛對台灣主體性很不利，今天在古坑插旗將台灣主體精神在古坑生根出發遍灑在台灣寶島的每一寸土地上。

陳慶坤呼籲全民勿忘先烈們的犧牲，更要在國際力挺台灣的歷史機遇當下，時時提醒自己「台灣不是中華民國」，台灣人要建立一個完全屬於台灣人民的獨立國家，完成詹益樺等烈士們的未竟之志，有需要「台灣旗」的民眾可與他連絡，電話0930-414001。

「台灣國」多名成員在古坑升起「台灣旗」宣示對台灣民主自主的堅定信念，期盼「台灣旗」遍地飄揚。（記者黃淑莉攝）

「台灣國」多名成員在古坑升起「台灣旗」宣示對台灣民主自主的堅定信念，期盼「台灣旗」遍地飄揚。（記者黃淑莉攝）

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