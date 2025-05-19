高虹安遭疑用社團活動夾反罷免文宣 竹市府：無涉行政中立

涉貪停職的新竹市長高虹安遭疑在竹市社團活動中夾帶反罷免文宣及面紙，恐違反行政中立及濫用市府資源。（照片由讀者提供）

2025/05/19 15:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安近期因擔憂罷免將進入第三階段投票，除頻出席社區社團活動，也透過市府發放文宣，更夾帶反罷免面紙，遭疑停職仍持續用市府資源及市府恐違反行政中立，新竹市雙罷免總部已蒐集資料要向廉政署及政風處檢舉。對此，市府社會處表示，對民間團體各項活動之補助，皆依規辦理，而現場的東西也非市府發放，尊重各社團的自主性，此無涉行政中立規定。

社會處表示，相關社團補助將依《新竹市政府補助人民團體及社會福利機構推行社會福利服務工作計畫》執行，補助款項僅用於核准的經費項目，且活動經費包含人民團體自籌款項，非全額由市府支出。

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經查民間團體活動現場的反罷免面紙或各類民意代表宣傳品，非由市府製作，該類物品如為個人或團體自行印製並於現場發送，只要無違反公共秩序或社會善良風俗，市府無權介入，尊重主辦單位規劃。

市府重申，即便民間團體有向市府申請小額補助，但活動來賓邀請與活動紀念品等皆由主辦方決定，並給予最大彈性和自由。且市府秉持行政中立原則，呼籲各界理性看待，期盼有心人士勿藉由政治操作，雙重標準，刻意誤導市民、混淆視聽。

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