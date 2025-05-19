宜縣議長稱「高鐵不能當選舉操作利多」民進黨嗆為選舉唱衰高鐵

高鐵延伸宜蘭，地方正反有不同聲音。（資料照）

2025/05/19 15:15

〔記者游明金／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭，宜蘭縣議會議長張勝德今在議會指出，如果高鐵只能行駛到宜蘭，人民納稅錢要嚴謹評估，不能把重大建設當成選舉操作利多；民進黨議員陳文昌質疑張勝德反對高鐵，高鐵延伸宜蘭應是不分政黨共同支持爭取的重大建設，呼籲議長不要為了選舉刻意杯葛唱衰高鐵；張勝德回應，他支持高鐵，只是希望有更完善的評估與規劃。

張勝德今在議會質詢，他說，未來高鐵要延伸到宜蘭，甚至要到花東到整個台灣島，宜蘭才會發生真正效應，但是昨天宜花土石流，宜蘭到花蓮要克服天災地變、地質脆弱，這些都要用技術與經驗克服，昨天下午大雷雨，蘇澳前往花蓮鐵道又發生土石流，未來高鐵動輒數千億，甚至上兆元經費，這些天災地變、維修困難都要審慎評估。

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他指出，蘇花地震頻繁，地質脆弱，想要把蘇花改、台鐵路線，移入山中以行駛隧道方式避開地震、落石與土石流等天然災害，但目前並沒有看到適當路廊，高鐵是OT案模式，政府興建交民間經營，如果未來高鐵只能行駛到宜蘭，旅客載運量會不足，班次也不會密集，再加上高鐵車站只有一站的特性，這樣整體旅行時間就會更長，人民納稅錢要嚴謹評估，不能把重大建設當成選舉操作的一個利多。

民進黨議會黨團總召陳文昌指出，張勝德的說法是不支持高鐵，反對高鐵嗎？高鐵延伸宜蘭應該是不分政黨共同支持爭取的重大建設，這是為了宜縣整體發展與未來，與選舉沒有任何關係，張議長卻刻意要扯到選舉操作，心態可議，而且扯到蘇花土石流等問題，這跟高鐵延伸宜蘭是兩件事，為何要混為一談，刻意誤導民眾，希望議長不要為了選舉，刻意杯葛或唱衰高鐵。

陳文昌說，張勝德的說法，就是高鐵沒有到花蓮，他就不贊成的意思，但高鐵延伸宜蘭國家交通網，宜蘭、花蓮到台東目前是快鐵計畫，花蓮地質問題，國家交通網有考慮，所以花東是快鐵，高鐵延伸宜蘭，當然就像機場一樣不可能站站停，宜蘭就只有一站，各站之間可以用區間車連結接駁，維修問題也有維修機場處理這些事。

張勝德接受訪問強調，他支持高鐵，但很多技術必須要去克服，高鐵到宜蘭經濟效益必須要去衡量，整個高鐵才有辦法延伸，這是重大建設都是人民納稅錢，不能想到哪蓋到哪，高鐵還是要建設，但他不希望被拿去做選舉操作。

民進黨議員陳文昌質疑張勝德反對高鐵，高鐵宜蘭應是不分政黨共同支持爭取的重大建設，呼籲議長不要為了選舉，刻意杯葛唱衰高鐵。（記者游明金攝）

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