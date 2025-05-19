南市鳥會理事長宣布投入民進黨議員初選 蔡旺詮：哪邊跌倒哪邊站起來

前市議員蔡旺詮決定東山再起，積極勤跑基層。圖為週日參加南市東區龍山里跳蚤市場流浪犬貓認養活動。（蔡旺詮提供）

2025/05/19 14:59

〔記者蔡文居／台南報導〕曾任4屆台南市議員的蔡旺詮，長期關心環保生態議題，目前擔任台南市野鳥學會理事長，近來他勤跑基層，準備東山再起。他今天宣布，將投入明年初民進黨台南市東區市議員初選，「當初從哪邊跌倒，就從哪邊站起來」。

蔡旺詮出身民進黨正國會系統，曾任4屆台南市議員，長期關心環保、文化議題，問政理性溫和，目前他也是台南市野鳥學會理事長、台南市市民交響樂團團長，本屆議員連任失利後，出任立委陳亭妃服務團隊執行長，繼續在東區耕枟基層。

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蔡旺詮表示，本屆議員選舉，自己努力不夠未能順利連任，讓支持者失望，他自己走出谷底了，但有些長期支持他的叔叔、阿姨，仍未走出陰影，讓他深感不捨，因此決定「當初從哪邊跌倒，就從哪邊站起來」。

他說，連任失利後，他從未離開基層，持續深耕地方。現在每天行程滿檔，參與社區活動，在擔任陳亭妃立委服務團隊執行長後，迄今也已跑了1年多。他決定正式宣布投入明年民進黨東區市議員初選，並預計於年底成立「旺詮之友會」，全力爭取出線。

民進黨市議員蔡筱薇說，明年黨內初選，目前傳出至少已有4人有意參選，其中也有女性參選人，因此她已不像本屆有婦女保障名額的優勢，競爭可說空前激烈，明年初選很危險，她也不敢掉以輕心。

目前台南市東區市議員共有5席，包括國民黨議員王家貞、曾培雅，民進黨蔡筱薇、台灣基進李宗霖、無黨籍曾之婕。

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