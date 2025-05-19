竹科寶山人口將漸增 竹縣議員邱坤桶爭取改建寶山分駐所等機關

新竹縣議員邱坤桶（中）今年上半年度的總質詢已經放眼到明年的總預算，今天一開口就替寶山鄉爭取4、50億的明年基礎建設經費，希望縣長楊文科今年年中就編列進去明年經費推動。（記者黃美珠攝）

2025/05/19 15:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣議員邱坤桶今天在議會替家鄉寶山鄉「搶錢」，要求縣府因應竹科在寶山擴大腹地、台積電寶山2期明年底可能量產，須儘速重建或改建寶山鄉的分駐所、消防分隊、衛生所，並加速開闢竹科到竹南科的聯絡路網，期待這些預算都能匡列在明年總預算中。縣長楊文科粗估光這幾項經費高達46億多，但他認同且點頭答應會列入籌編時考慮。

邱坤桶說，竹科在寶山擴大徵收了100多公頃，台積電寶山2期興建2奈米晶圓廠則預計明年底、後年初就要量產。目前光是快交屋的某大型建案就多達4000多戶，考量縣長楊文科明年12月25日就要卸任交棒，他希望楊文科能預先把前述寶山當前最迫切需要的基層建設都編入明年的總預算去執行。

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楊文科說，他粗估，寶山分駐所、衛生所以及消防分隊的廳舍改建約需10億，竹47-1線要13.45億元，竹85線要23.45億元，整個經費相當驚人。

針對3個辦公廳舍的改建或是遷建，縣府會儘快開會訂出時間表來，2條道路的改善計畫，也會努力跟中央爭取，他承諾這些明年都會在編列明年預算時列入考慮，畢竟該支出的就要支出，相信議長張鎮榮和所有議會同仁也會支持。

邱坤桶說，寶山分駐所員警人、車因應該鄉的人口成長而不斷增加，但辦公環境卻始終沒有改善，民眾洽公連停車都難，相關的改建、增建政策近年卻不斷轉彎。

縣警局長宣介慈說，寶山分駐所1982年興建，占地約200多坪，現有警力18人，空間確實吃緊。本來警局期望寶山消防分隊遷建後，其隊部可移撥給分駐所使用，但因消防局另有成立第4大隊跟寶山第2消防分隊計畫，此案便胎死腹中，目前警局傾向原地拆除重建。

只是警局評估分駐所若原地拆除重建茲事體大，除了經費，前面的竹43線目前也沒有拓寬計畫，而道路拓寬和原地重建無法脫鉤，所以現在是先使用緊鄰分駐所的寶山戶政事務所原廳舍來應急，未來只要有適當的新建地點或經費許可，或竹43線定案有要拓寬，警局也會滾動式修正辦理。

邱坤桶另鎖定寶山鄉衛生所新建工程，直言目前卡關在到底地上要蓋2樓還是3樓，前者計畫經費約1億7400多萬，後者則需要2億1000多萬。兩者價差雖約4000萬，但考慮從規劃設計到工程發包至少要3年，邱坤桶建議縣府用逐年編列的方式，到完工時應可支應。

他呼籲縣府「不要做後悔的事情」，別到時候工程剛完工驗收，卻又覺得地方的發展值得再替衛生所多蓋一樓，現在就要把眼光放遠。

新竹縣警察局長宣介慈直言，寶山分駐所的改建，跟分駐所前的竹43線是否有拓寬計畫息息相關、無法脫鉤。（記者黃美珠攝）

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