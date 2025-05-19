托盟偕立委提「托育專法草案」 納不適任保母退場機制

立委張雅琳（左三）、林淑芬（左四）19日與托育及就業政策催生聯盟舉辦「托盟版『兒童托育服務法』」公布記者會，說明民間版「托育專法草案」的6大重點。（記者方賓照攝）

2025/05/19 14:45

〔記者謝君臨／台北報導〕托育及就業政策催生聯盟提出「兒童托育服務法草案」，並委由民進黨立委林淑芬提案。托盟今與立委林淑芬、范雲、陳培瑜、黃捷、張雅琳共同舉行記者會，說明民間版「托育專法草案」的6大重點，包括不適任保母退場機制、保障居家式托育人員收入等條文，期盼政府及各界正視托育制度改革的關鍵契機。

行政院院會8日通過「托育專法草案」，共6章78條，函送立院審議。草案將0到2歲托育規範單獨立法，重點包含居家托育執業資格調整、強化托育機構管理、增加多元托育型態、強化不當對待處理機制、加速推動公共化托育。托盟今則與多位女性立委共同開記者會，公布民間版「托育專法草案」，共6章90條。

請繼續往下閱讀...

針對民間版與行政院版草案不同之處，托盟指出，民間版確立法案價值目標，明定中央政府資源發展任務，並有違規記點規定、建立不適任保母退場機制，當遇到安全問題時先開罰，再同步限期改善。民間版草案規定，若居家托育人員於2年內記違規點數每達6點者，暫停新收托8個月，且應公布姓名。

托盟續指出，民間版草案也加強基層托育人員勞動權益保障，確保疑似違法時的調查程序公正、透明，也希望普及偏遠地區及原住民族的公共托育發展，另將居家托育服務中心全面入法，明定工作責任義務，也要保障居家式托育人員收入，比照準公共機構式托育，由中央訂定。

至於居家托育服務費用審議依據，民間版草案規定，中央主管機關應審酌轄內物價指數、當地近2年居家托育服務收費情形、行政院主計總處公告當地最近2年家庭可支配所得，並參考公教人員及民間調薪幅度，依收托方式，經審議會審議後，每2年公告各直轄市、縣市分區的居家托育收退費項目及基準。

林淑芬表示，這部草案不是幾位立委和團體的聲音，而是社會共同的期待，因此由她們（立委）提案，希望在私領域的托育照顧，要有公共化的監督機制，在私領域不被看見的地方，要引進一些條件與機制，保障兒童托育安全。

林淑芬也說，民間版草案強化居家托育中心的角色與功能，各界認為托育現場流動性高、勞動條件不好、長工時、薪資低等，她也希望能建立好的勞動條件，在確立此一基礎下，才有好的托育品質。

托育及就業政策催生聯盟提出「兒童托育服務法草案」，並委由民進黨立委林淑芬提案。托盟今與立委林淑芬、范雲、陳培瑜、黃捷、張雅琳共同舉行記者會，說明民間版「托育專法草案」的6大重點。（范雲國會辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法