藍委瞎扯林昶佐駐芬蘭人事案 周玉蔻：葉元之和徐巧芯不動腦

周玉蔻強調，林昶佐出任駐芬蘭大使任命案充滿巧思創意，相對葉元之（右）和徐巧芯（左）對任命案提不出有深度的問題，是不用功、不動腦、不作功課。（資料照，本報合成）

2025/05/19 14:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外交部今（19日）證實前立委林昶佐將出任台灣駐芬蘭代表，而消息傳出時，國民黨立委葉元之及徐巧芯接連質疑此人事案，但兩人的質疑點讓人啼笑皆非。資深媒體人周玉蔻在臉書發文強調，林昶佐出任駐芬蘭大使任命案充滿巧思創意，相對葉元之和徐巧芯對任命案提不出有深度的問題，是不用功、不動腦、不作功課。

國民黨立委葉元之18日在板橋宣講時稱林昶佐「落選」後還能出任駐芬蘭代表，是「酬庸行為」，諷刺地說：「反正民進黨的人都有好的出路啊。」同黨立委徐巧芯今日則詢問外交部長林佳龍，林昶佐是否會說「芬蘭語」，要如何與芬蘭政界溝通，外交部長林佳龍則回應：「芬蘭人幾乎都講英語，都可以講啦。」

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周玉蔻今在臉書指出，芬蘭的戰略地位十分重要，林昶佐擔任立委時就在國防外交委員會，對北歐國家鄰近俄羅斯的集體民主防衛聯盟十分了解，不管是理論還是實務訓練，都足以堪任我國駐芬蘭大使職位。周玉蔻認為，林昶佐身為重金屬樂團「閃靈」創辧人與主唱，以及與賴清德政府團隊多年的互信情誼關係，由林昶佐駐芬蘭大使的派任，打破傳統框架、巧思創新用心認真，絕對值得肯定，芬蘭政府對這項人事案應該也是拍案歡迎。

針對葉元之與徐巧芯的質疑，周玉蔻強調，國民黨立委針對此安排當然可以質疑，但葉元之罵林是落選立委酬庸，前提就已經錯誤，立即被「林昶佐上屆未參選」事實自打耳光；徐巧芯以林昶佐不會講芬蘭語提問林佳龍，脫離核心議題，更是自證她國防外交委員會委員條件不足的薄弱。周玉蔻指出，北歐國家歷史文化淵源深厚，維京人五湖四海闖蕩全球的DNA，早已造就了這些國家人民基本配備多國語言，這是台灣國會議員應該具備的常識。

周玉蔻直言：「葉元之和徐巧芯對林昶佐任命案提不出有深度的問題，不是被打臉與否而已，而是不用功、不動腦、不作功課！這麼簡單的事都做不好，不罷免他們真是對不起民主台灣！」

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