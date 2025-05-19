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    虐童致死處死刑或無期不得假釋？ 吳思瑤：盼各黨審慎討論

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/05/19 14:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕男童「剴剴」遭保母凌虐致死案人神共憤，有網友在「公共政策網路參與平台」提議修法，針對虐童致死者，應處30年以上有期徒刑或無期徒刑（不得假釋）或死刑。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，民進黨傾聽意見，也願意與各界對話，在修法上，希望各黨能審慎、理性討論。

    「剴剴案」引爆全民怒火，10日民團號召上千人走上凱道，提出「刑法」增訂虐殺兒童罪等訴求，網友也在「公共政策網路參與平台」提議修法。立院司法及法制委員會本週四將舉辦「回應民意，虐童刑責法制總檢討」公聽會，國民黨團提案，對於凌虐幼童致死者，最高刑度提高至死刑或無期徒刑。

    對此，吳思瑤今受訪指出，社會關注「剴剴案」，制度面的補強，絕對是立院重中之重的工作，民進黨團一直呼籲，對於個案不要再進行政治消費，而是要提出政策解方才是正道，因此民進黨團提出6部法案研修、5大面向、11個政策的配套，都是希望讓兒少權益補破網。民進黨團也尊重社會各界的討論。

    吳思瑤說，立院針對刑法第286條（凌虐未成年致死傷罪）曾3度進行修法，加重虐童刑責，包括第8屆修法明定凌虐未滿16歲之人，加重刑期與罰金；第9屆再修法擴大被害者年齡範圍至18歲，並加重刑責，且首次增訂凌虐致死、重傷罰則；本屆則是修法對於未滿7歲的受害者，加重刑責至1/2。

    吳思瑤表示，每次討論刑法第286條修法時，民進黨團都努力回應社會期待，也兼顧法律衡平，現在社會有修法呼聲，本週司法委員會已排定公聽會，民進黨團願意正向討論，會傾聽各界意見與對話，希望在修法上各黨能審慎、理性討論。

    對於虐童修法，法務部17日發布新聞稿指出，有關公共政策網路參與平台提案凌虐兒童的刑責修法方向，提出2項重點說明，首先，法務部向來主張對於虐童犯行應予嚴懲重罰；其次，對於各界相關建議，將廣納意見審慎研議修法。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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