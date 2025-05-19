藍軍要求公布「換領銜人」作業辦法 中選會重申：選罷法未授權

罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，團隊召集人賴苡任（左1）今（19日）與北市議會國民黨團多位議員召開記者會。（記者甘孟霖攝）

2025/05/19 14:08

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，團隊召集人賴苡任今日宣布，回郵數量已達2218份，籲中選會儘速公布審查時程。中選會回應，「公職人員選舉罷免法」並未授權中選會訂定相關作業辦法，因此函請中選會另訂定相關作業辦法，自於法無據。

據「公職人員選舉罷免法」第76條第8項規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。中選會表示，依上開規定，有關罷免案備補領銜人遞補為領銜人之要件已有明文，且「公職人員選舉罷免法」並未授權中選會訂定相關作業辦法，爰來函請中選會另訂定相關作業辦法，自於法無據。

請繼續往下閱讀...

針對罷免案備補領銜人遞補為領銜人流程，中選會指出，如經提議人總數二分之一以上書面同意者，應由提議人之領銜人、備補領銜人或提議人，於提出連署人名冊期限前（即徵求連署期間截止二階送件前），檢附經提議人總數二分之一以上書面同意書，向中選會提出，並應完成由備補領銜人遞補為領銜人之程序後，再由遞補領銜人向主辦選舉委員會如台北市選委會提出連署人名冊。

中選會續指，提議人之領銜人、備補領銜人或提議人向中選會提出書面同意書應載明，同意由備補領銜人遞補為領銜人意旨，並由原提議人簽名或蓋章，有關同意書範例，本會前已提供給所詢團體。

中選會補充，上述同意書將由中選會交主辦選舉委員會如台北市選委會查對，是否由原提議人填寫，是否經提議人簽名或蓋章，如所送同意書經查對後符合規定人數，備補領銜人得遞補為領銜人，若經查對後未達提議人總數二分之一，備補領銜人依法自不得遞補為領銜人。

中選會說，有關提議人之領銜人、備補領銜人或提議人向中選會會提出提議人同意書時，應檢附國民身分證正本，以備查驗；如委託他人提出，應檢附上開人員出具之委託書、國民身分證正本及受委託人國民身分證正本。另，備補領銜人遞補為領銜人之程序未完成前，依法應由提議人之領銜人提出連署人名冊，自屬當然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法