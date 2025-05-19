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    首頁　>　政治

    外交部預算解凍40.64億元 尚餘300萬未解凍

    立法院外交及國防委員會處理外交部預算凍結案，外交部長林佳龍列席。（記者方賓照攝）

    立法院外交及國防委員會處理外交部預算凍結案，外交部長林佳龍列席。（記者方賓照攝）

    2025/05/19 13:27

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今年度預算遭立法院凍結約40.67億元，立法院外交及國防委員會今（19）日處理48案凍結案，共計約40.64億元，經同意動支，提報院會。

    立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等48案。

    外交部長林佳龍表示，今日列入議程有報告事項22案計2149萬3千元，以及討論事項26案計40億4270萬5千元。包含業務費凍結50％一案也在本次討論事項內。

    林佳龍表示，鑒於政府資源有限，外交部一向秉持撙節原則編列預算，為持續推動各項重要外交事務，請立委一本長期對外交工作的關注與支持，對外交部繼續督促鼓勵，並同意解除預算凍結案，以利業務順利推動。

    除今日通過解凍的案件之外，尚有一案凍結300萬元尚未被排入委員會，為立委質疑大部分援外計畫執行量能不足，且外交部尚未針對我國與捷克簽訂的「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」備忘錄說明執行狀況。據了解，該案只要未來提交書面報告便能解凍。

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