偷渡桃園海灘插五星旗？小粉紅自爆刪影片原因︰被中國公安關切

自稱「山東凱哥」的小粉紅昨（18）日發影片聲稱自己偷渡到台灣，不少中國網友詢問他「為何刪除影片？」，他則透露自己的行為引起中國公安關切，因此被迫刪掉。（圖擷取自「山東凱哥」中國抖音，本報合成）

2025/05/19 14:19

相關新聞請見︰

中國偷渡客桃園海灘插五星旗？海巡署提出2疑點

小粉紅偷渡桃園海灘插五星旗？海巡署：影片無變造 調查在地擺拍或偷渡

又見中國人橡皮艇偷渡！賴清德社群遭洗版 周軒：你們找錯人了

小粉紅橡皮艇偷渡台灣？ 桃園海灘插五星旗 囂張嘲諷我國海巡

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（18）日傳出，1名自稱「山東凱哥」的小粉紅在中國抖音發影片宣稱自己駕駛橡皮艇成偷渡到台灣桃園市觀音海灘，並在插上中共五星紅旗「完成任務」後，又自行駕橡皮艇返回中國，掀起兩岸網友熱論。不少中國網友詢問這名小粉紅「為何刪除影片？」，他則透露自己的行為引起中國公安關切，因此被迫刪掉。

請繼續往下閱讀...

據了解，中國抖音帳號為「山東凱哥」的用戶，在本月18日發布2支影片，內容自稱在15日獨自中國福建省福州市的長樂機場海灘，駕駛橡皮艇渡過台灣海峽，並在當天下午2點53分左右抵達台灣桃園市的海灘，接著他在這處海灘插上五星旗與錄影留念，最終駕駛橡皮艇返回台灣，片尾還附上自己的衛星定位，來證明自己的內容。

消息一出，立即在抖音、微博、小紅書等中國社群平台，引起大批中國網友熱烈討論，「沖灘第一人」、「暴露了一條路線」、「看來可以派登陸旅上岸了啊」、「這斬首賴統領感覺不是很難嘛」、「武統第一人，必將寫入歷史！」、「效果等同於一次導彈襲擊了呆蛙」、「好樣的，這哥們以實際行動推動祖國統一」、「這位大哥的義舉說明台島不設防，隨時登陸」、「方案驗證成功，坡媒（新加玻媒體）報道屬實」。

還有不少中國網友紛紛湧入「山東凱哥」的抖音帳號留言讚美他，並詢問直播影片為何消失了，他除了一一留言回應說「直播影片是被迫刪除」，還在留言區懇求大家不要繼續誇讚他的行為，透露，「叔叔（中國公安與警察別稱）說我愛國的方式不對。」另外，今（19）日該帳號的其他發布過的影片與留言，目前已被全數刪除。

對於「山東凱哥」發布的2段影片與自述內容，台灣海巡署已在今日上午召開記者會，表示對方的影片經科技鑑定，確認沒有變造，但是否由在地人員擺拍或從中國坐橡皮艇前來拍攝，正由檢方深入追查中。在此之前，一對中國籍父子偷渡來台，順利從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，外界也質疑我國安防線被衝破。

海巡署坦言，橡皮艇長度僅3.3公尺，材質及截面積太小，電磁波反射信號微弱，不易被雷達有效偵測，正「爭取相關預算」，積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備。另案發時段岸巡人員於其他區域巡邏，守望哨與現場距離超出可辨識範圍，亟須以科技輔勤，以避免偷渡之漏接。

今（19）日該帳號的其他發布過的影片與留言，目前已被全數刪除。（圖擷取自「山東凱哥」中國抖音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法