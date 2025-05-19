為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨死亡連署又來了！ 民進黨：第5波提告絕不寬貸

    民進黨「反惡罷！國民黨死亡連署又來了！」記者會，民進黨發言人吳崢（左起）、南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒、律師黃帝穎。（記者陳逸寬攝）

    民進黨「反惡罷！國民黨死亡連署又來了！」記者會，民進黨發言人吳崢（左起）、南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒、律師黃帝穎。（記者陳逸寬攝）

    2025/05/19 14:02

    〔記者陳昀／台北報導〕中選會上週公布民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比例死亡連署。民進黨發言人吳崢今偕陳玉鈴、蔡銘軒及律師黃帝穎，召開記者會，痛批惡罷行徑「又來了」，質疑國民黨難道又要知法犯法、違法抄名冊詐騙台灣社會？並預告將第5波提告，絕不寬貸。

    吳崢指出，從中選會最新公布的南投查對結果，嚴重懷疑可能又是涉犯偽造文書的情事，罷免陳玉鈴有死亡連署50份、不合格數1252份，不合格率達14.9％；罷免蔡銘軒死亡連署66份、不合格數2503份，不合格率更高達25.6％，不禁令人質疑，難道國民黨又要知法犯法？繼續違法抄名冊，詐騙台灣社會？

    黃帝穎說明，一個死亡連署就是犯一次偽造文書罪，在一罪一罰情況下，刑法規定最重30年徒刑，律師團已蒐證並將第5波提告，持續追究違反個資法及偽造文書的法律責任。他也質疑，南投縣選委會及民政處依法有查對義務，但蔡銘軒案僅寄出11份、沒有一份有回函；陳玉鈴案甚至一份都未寄出，將一併提請檢調查明是否涉及公務員違法情事。

    陳玉鈴質疑，在地方從未看到任何一個攤位、任何一名志工進行連署，卻有辦法在竹山鎮、鹿谷鄉提出8000份連署，當中高達1200多份的錯誤連署書，更誇張是，一張查對單都沒有送出去，國民黨以抄名冊方式進行罷免，一而再再而三用相同違法伎倆藐視民主的精神，是我們沒辦法接受的，一定會循法律途徑揭開國民黨的不法，呼籲鄉親7月13日勇敢站出來投下不同意罷免。

    蔡銘軒表示，對於此次遭到罷免感到相當無奈，至今甚至不了解，何以遭到罷免？尤其就所在的草屯選區，並未看到任何的連署站，更有藍營支持看不下去反應，對於服務不分藍綠的議員也遭罷免甚感訝異，歸咎原因就是「報復式罷免」，對於這麼多死亡連署，他合理懷疑即是抄名冊、偽造文書，因此會採取相關司法提告程序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播