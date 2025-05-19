國民黨死亡連署又來了！ 民進黨：第5波提告絕不寬貸

民進黨「反惡罷！國民黨死亡連署又來了！」記者會，民進黨發言人吳崢（左起）、南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒、律師黃帝穎。（記者陳逸寬攝）

2025/05/19 14:02

〔記者陳昀／台北報導〕中選會上週公布民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比例死亡連署。民進黨發言人吳崢今偕陳玉鈴、蔡銘軒及律師黃帝穎，召開記者會，痛批惡罷行徑「又來了」，質疑國民黨難道又要知法犯法、違法抄名冊詐騙台灣社會？並預告將第5波提告，絕不寬貸。

吳崢指出，從中選會最新公布的南投查對結果，嚴重懷疑可能又是涉犯偽造文書的情事，罷免陳玉鈴有死亡連署50份、不合格數1252份，不合格率達14.9％；罷免蔡銘軒死亡連署66份、不合格數2503份，不合格率更高達25.6％，不禁令人質疑，難道國民黨又要知法犯法？繼續違法抄名冊，詐騙台灣社會？

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黃帝穎說明，一個死亡連署就是犯一次偽造文書罪，在一罪一罰情況下，刑法規定最重30年徒刑，律師團已蒐證並將第5波提告，持續追究違反個資法及偽造文書的法律責任。他也質疑，南投縣選委會及民政處依法有查對義務，但蔡銘軒案僅寄出11份、沒有一份有回函；陳玉鈴案甚至一份都未寄出，將一併提請檢調查明是否涉及公務員違法情事。

陳玉鈴質疑，在地方從未看到任何一個攤位、任何一名志工進行連署，卻有辦法在竹山鎮、鹿谷鄉提出8000份連署，當中高達1200多份的錯誤連署書，更誇張是，一張查對單都沒有送出去，國民黨以抄名冊方式進行罷免，一而再再而三用相同違法伎倆藐視民主的精神，是我們沒辦法接受的，一定會循法律途徑揭開國民黨的不法，呼籲鄉親7月13日勇敢站出來投下不同意罷免。

蔡銘軒表示，對於此次遭到罷免感到相當無奈，至今甚至不了解，何以遭到罷免？尤其就所在的草屯選區，並未看到任何的連署站，更有藍營支持看不下去反應，對於服務不分藍綠的議員也遭罷免甚感訝異，歸咎原因就是「報復式罷免」，對於這麼多死亡連署，他合理懷疑即是抄名冊、偽造文書，因此會採取相關司法提告程序。

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