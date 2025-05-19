519白色恐怖記憶日 人權館追思受難者、朗誦遺書喚醒記憶捍衛民主

文化部國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日」典禮，不少受難家屬於會場線上鮮花致意。（記者羅國嘉攝）

2025/05/19 14:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕文化部國家人權博物館今（19）日於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日」典禮，現場約120受難者及家屬在鐘聲下揭開序幕，並誦念受難者姓名，再由青年代表朗誦親歷白色恐怖的作家陳列撰寫的《519記憶祈願文》，演出《被扣押的絕筆信．愛》及《已消失的敬啟者．億》。

此次典禮在鐘聲下拉開序幕，現場受難者及家屬誦念受難者姓名，並朗誦陳列撰寫的祈願文，典禮中，劇團笨鳥工作室以遺書為素材，分別以寫遺書的受難者及收到遺書的家屬等兩個視角演出，最後也前往紀念碑自由獻花，向受難者前輩致敬；活動也邀請總統府副秘書長何志偉、行政院政務委員林明昕、文化部長李遠、博物館長洪世芳、政治受難者家屬黃春蘭、519白色恐怖記憶日發起人代表王美琇等人出席。

請繼續往下閱讀...

黃春蘭說，在自己56歲生日前夕，女兒在國家檔案局無意間發現父親在行刑前給家人寫下5封遺書，文筆流暢，真情流露感人肺腑，如今5封遺書已捐給人權館，作為永久典藏的故事。然而現今藍白聯手刪除白色記憶日，實在令人痛心、無法接受，反問藍白「這樣刪除就能抹去台灣人白色恐怖記憶？」呼籲大家要團結一心，維護台灣得來不易的自由民主。

王美琇指出，當初設立519記憶日只有3個目的，第一個是必須給這些政治受難前輩和家屬一個歷史的交代，絕對不能讓他們白白犧牲；第二是設立紀念日，可讓受難前輩在這個紀念日悼念自己的親屬，後代子孫也可在這個日子裡來追思，緬懷自己的親人；第三是也希望經由這個紀念日再一次的提醒社會，要記取歷史的教訓，這個歷史悲劇絕對不能再重演。

李遠表示，隨著《促進轉型正義條例》實施，更多檔案及受難者資料釋出，人權館也在受難者團體及審查委員的協助下，更新紀念碑名單，從原有的8079位增加至1萬2060位，文化部在歷史保存上負有重責大任，期盼所有世代都能以這些歷史教訓為戒，切勿從蹈覆轍。

何志偉指出，白色恐怖是台灣無法抹去的傷痕，因為那是一段長達38年、也是世上歷時最長的戒嚴之一，在那段黑暗的時代，不分省籍、族群、背景，無數無辜的人被牽連、被迫害、被噤聲，是個「精神被屠殺」的年代。而記憶日的設立，不只是為了記憶與緬懷，更是提醒大家威權的歷史不能被遺忘，民主的生活方式，必須靠每一代人持續守護、傳承。

人權館表示，今天景美園區活動現場也舉辦人權市集，邀集具有相同人權理念的相關組織、團體、出版社、文史工作者等共同參與，期待能讓更多民眾接近及認識台灣歷史，帶動社會省思及公共對話，守護全民共同的民主與人權價值。

文化部國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日」典禮，不少受難家屬於會場線上鮮花致意。（記者羅國嘉攝）

文化部國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日」典禮大合照。（記者羅國嘉攝）

文化部國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日」典禮，現場演出《被扣押的絕筆信．愛》及《已消失的敬啟者．億》緬懷逝者。（記者羅國嘉攝）

總統府副秘書長何志偉指出，記憶日的設立，不只是為了記憶與緬懷，更是提醒大家威權的歷史不能被遺忘，民主的生活方式，必須靠每一代人持續守護、傳承。 （記者羅國嘉攝）

文化部長李遠表示，隨著《促進轉型正義條例》實施，更新紀念碑名單，從原有的8079位增加至1萬2060位。（記者羅國嘉攝）

文化部國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日」典禮，現場約120名受難者及家屬在鐘聲下揭開序幕，並誦念受難者姓名。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法