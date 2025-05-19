520前夕 國民黨召開記者會批評賴清德施政表現

立法院國民黨團今日召開記者會批評賴政府施政慘不忍睹，圖為首席副書記長羅智強。（資料照）

2025/05/19 14:30

〔記者林哲遠／台北報導〕520賴清德總統就職滿1週年前夕，國民黨團今日召開記者會批評賴政府施政慘不忍睹，首席副書記長羅智強痛批，賴總統在短短一年時間完成空前司法創舉，該關的關、該抄的抄、該殺的殺，就任第一年就全面血洗在野黨，把黨部從北到南全部搜光、抄光、關光。

黨團書記長王鴻薇指出，核三廠17日走入歷史，在台電發電結構中，火力發電可說是「火力全開」達96%，讓台灣發電變得又貴又髒成為日常，民進黨錯誤的能源政策，在立法院修訂「核管法」後，讓台灣能源政策的「失速列車」有機會停下來，但賴總統仍舊執意將錯誤的能源政策帶到懸崖邊。

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首席副書記長羅智強表示，賴清德總統在司法政策上，其實交出「亮眼」的成績單包含，拔掉了新竹市長、宜蘭縣長，搜索宜蘭縣府、花蓮縣府、新竹市和基隆政府，抄了民眾黨中央黨部、國民黨基隆市黨部、台北市黨部、新北市黨部、台中市黨部、宜蘭縣黨部、台南市黨部、屏東縣黨部。

羅智強續指，又抓了罷免吳思瑤、罷免吳沛憶、罷免許智傑、等多位領銜人；又關了民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市黨部主委、書記長、總幹事，國民黨新北市黨部書記長、執行長、志工，國民黨宜蘭縣黨部前書記長、黨工，國民黨基隆市黨部主委、國民黨台中市黨部書記長、總幹事，國民黨台南市黨部副主委、副總幹事。

羅智強諷刺，賴清德總統還放了涉及賄選的愛將邱莉莉、涉嫌性招待的愛將陳宗彥，放了風電光電弊案的涉嫌人，以及放了炒股洗錢的鍾文智、吸金22憶元的徐少東、88會館槍擊案的林秉文，爽了滿坑滿谷的詐騙集團，饒了惡貫滿盈的死刑犯。

「賴總統在短短一年時間完成前無古人，保證也後無來者的空前司法創舉！」羅智強批評，該關的關、該抄的抄、該殺的殺，是自己人該放的放，在中華民國民選總統中，沒有一任像賴清德總統這般，就任第一年就全面血洗在野黨，把黨部從北到南全部搜光、抄光、關光。

羅智強呼籲，賴清德總統要好好反省，醉心於政治鬥爭，國事萬端、國難當頭、國際經貿面臨嚴峻挑戰，卻只關心大罷免和司法大清算，請賴清德總統浪子回頭吧。

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