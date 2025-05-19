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    中火10部有9部9成發電 盧秀燕：擔心未來火力全開

    盧秀燕擔心中火會肩負重大發電責任，未來會火力全開。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕擔心中火會肩負重大發電責任，未來會火力全開。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/19 13:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕核三廠2號機17日晚間除役，台灣正式進入「非核家園」，中部人擔心有10部機組的台中火力電廠是否「火力全開」？台中市長盧秀燕今天受訪時表示，中火幾乎已火力全開，16日發電增加50％，等於燃煤增加50％，昨天（18日）看到10部燃煤機組用了9部，9部都是9成發電，現在才5月，擔心以後就會真的10部機組火力全開，好不容易空氣改善可能前功盡棄，會持續監督追蹤，爭取中火不要燒如此多的煤。

    盧秀燕今天參加北屯兒童公園地下停車場動土典禮受訪表示，她非常憂心，中火是全國最大的電廠，尤其是10部機組全部燒煤，停止核電後，在現在國家能源還不夠，核電驟停，中火是因為全國最大煤電廠，肩負最大的發電任務。

    盧秀燕指出，在政府宣布停止核電後，市府強烈追蹤，的確發現現在中火幾乎有火力全開現象，尤其是晚上太陽能發電不夠的時候，16日晚發現發電3000百萬瓦，18日就增加4500百萬瓦，增加50％的發電量，等於增加50％燃煤，等於是夜晚睡覺空污會增加。

    盧秀燕表示，昨天看到10部燃煤機組，用了9部，而且9部都是9成發電，現在才5月，夏天用電增加，擔心以後會火力全開，過去這幾年不斷爭取協調希望燃煤減少，現在增加後，好不容易空氣改善可能前功盡棄，市府會持續監督追蹤，同時據理力爭，不要讓中火燒如此多的煤。

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