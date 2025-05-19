世壯運出包連環爆！李忠憲批蔣萬安：台北人早習慣國民黨的「廢」

台北市長蔣萬安。（記者董冠怡攝）

2025/05/19 13:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對「世界壯年運動會」（世壯運）17日在雙北登場卻連連出包，引發民怨與嘲諷。成大教授李忠憲今日以〈首都的悲哀：從世壯運笑話看台北人的奴性與部落忠誠〉為題，痛批台北市長蔣萬安靠「改姓搭血脈快車」取得政治紅利，無論施政多荒腔走板，仍穩坐選票優勢。他直言，台北人早已習慣國民黨的「廢」，蔣萬安再怎樣爛，連任台北市長也不會有問題，「不管怎麼做，台北終究是國民黨的禁臠」。

李忠憲今（19）日在臉書發文表示，最近台北市長蔣萬安（Ten thousand safe）因為世壯運被不斷嘲笑，不少人認為這只是在韓國瑜市長時期，模仿當初台北人調侃高雄人的方式。他認為，兩者差別在於，台北人已習慣並接受國民黨的「廢」，享受崇拜那種不當兵到美國混個學位，回台灣成為接班人的國民黨貴族文化，萬安再怎樣爛，連任台北市長也不會有問題，不管怎麼做，台北終究是國民黨的禁臠；而高雄人則直球讓韓國瑜「滾蛋」。

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李忠憲指出，蔣萬安父親章孝嚴深知國民黨支持者的思考模式，無論如何也要把章改成蔣，蔣萬安馬上就因這個台灣史上最有價值的鑽石改名措施得到巨大的好處。他嘲諷道，「章孝嚴真是個好爸爸，他的雙胞胎兄弟章孝慈一家人堅持不姓蔣，只能看著這個無恥的政治操作在蔣萬安身上發生神奇的效果」。

李忠憲續指，當藍白支持者深信的價值觀（如對國民黨的忠誠）受到外界嘲諷與挑戰時，容易產生內在衝突；這導致「惱羞成怒」，屬於心理防衛機制之一。但「台北人即使再怎麼被羞辱，還是會投給蔣萬安」，這種投票行為不理性但情感強烈，就是所謂的「部落忠誠」。

李忠憲認為，高雄人透過罷免「直接讓韓國瑜滾蛋」，南部選民較有「主體性」；對比之下，台北人「已習慣國民黨的廢」，就是尼采說的「奴隸道德」。當這些人長期被壓制、統治時，會逐漸接受不合理、無能為常態，失去反抗意志或是不知道反對甚麼，只能被引導反對民進黨。

李忠憲強調，蔣萬安的存在，不只是一場笑話，更是一面鏡子，照見台北這座城市的政治心理結構與歷史包袱。當一個市長靠改姓搭上政治貴族的血脈快車，連任之路幾乎毫無阻力，這不是個人的成功，而是集體意志的退化。高雄人曾以選票讓韓國瑜「滾蛋」，展現民主的主體性；而台北人則仍沉迷於國民黨貴族的幻象，即使一再被羞辱，也無法掙脫對「蔣」的投射與依戀。這正是尼采所說的奴隸道德：失去了對價值的自我判斷能力，只能順從權威與過去的陰影。而在這個奴性與忠誠交織的政治舞台上，笑聲只是表層，真正荒謬的，是台北人那早已遺忘如何反抗的心。

不過，李忠憲也點出一絲曙光，他提到如今台北市國民黨立委的大罷免，是一次漂亮的二階全壘打，台北市民或許正慢慢醒來。當權貴姓甚麼已不再神聖，當「世襲」與「無能」不再是特權的遮羞布，終於看到連首都的選票，也可能不再被黨國過去的陰影操控。第三階段、第四階段仍充滿挑戰，但如果台北人能重新認識自己，從奴隸意識中掙脫，從族群對立與虛幻安全感中醒來，那麼台北不只是民主制度的首都，也會是民主精神真正甦醒的起點。「未來或許依舊艱難，但歷史正在轉向，而這一回，操縱方向盤的不再只是蔣家子弟與黨國餘孽，而是每一個願意思考、願意改變的台北人」。

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