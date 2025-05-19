賴士葆質疑林昶佐任代表是「芬蘭欠歌手」？ 林佳龍：大使不限外交科系出身

立法院外交及國防委員會19日開會，處理外交部預算凍結案，外交部長林佳龍列席。（記者方賓照攝）

2025/05/19 13:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，國民黨立委賴士葆今（19）日質詢時質疑此項人事案，是因為「芬蘭欠歌手」嗎？外交部長林佳龍說明，林昶佐曾任兩屆外交國防委員會立委；未來的館長或大使不一定只有外交科系出身的人才，也可能是瞭解經貿、文化或新興科技等在外交上很重要領域的人才。

立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等48案。多名朝野立委質詢關注前立委林昶佐將派任芬蘭代表。外交部長林佳龍說明，林昶佐曾任兩屆外交國防委員會立委，也曾代表台灣至丹麥參與民主峰會，並受美國前總統拜登之邀前往華府。

請繼續往下閱讀...

賴士葆質疑，以擔任立委的資歷論，民進黨立委王定宇曾任多年外防委員會召委，更加適合被派去擔任駐外代表。林佳龍答詢表示，王定宇很適合，賴士葆也很適合，美國由國會議員擔任大使的案例比比皆是。

賴士葆接著說，他第一次聽到現在希望找立委擔任大使，「先預祝王定宇很快要當大使了」；王定宇馬上開玩笑反問，「你希望我落選喔？」

林佳龍說明，他們現在以區域聯防做「總合外交」，在北歐五國有整體佈局，盼藉交叉活化產生最大綜合效應，芬蘭在全社會防衛韌性方面與台灣有交流，且台灣與歐洲海洋國家關係緊密，已與芬蘭簽署航權，具有外交國防委員會專長的人到芬蘭後，他認為會進一步加成總合外交效益。

林佳龍在回應民進黨立委陳冠廷質詢時也說，外交部希望落實「館長制」，在第一線打仗是一個團隊，設定業務重點目標，而不是各自為政，希望藉由整合達到國家生存與發展的目標。

林佳龍也說，未來的館長或大使不一定只有外交科系出身的人才，也可能是瞭解經貿、文化或新興科技等在外交上很重要領域的人才；未來外交部的人才培訓都是跨領域，除了職業外交官等屬於正式外交專業的人才之外，也要具備其他領域的能力，因為當要跟他國交涉時，對方關心的是特定領域的議題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法