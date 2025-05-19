8國在台代表處聯合挺台發聲 支持台灣以觀察員身份參與WHA

外交部與衛福部曾召開2025年「世界衛生大會」（WHA）推案雙部長記者會，外交部長林佳龍（右）、衛福部長邱泰源（左）出席，說明本年我國推動參與WHA相關規畫。（資料照）

2025/05/19 12:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）今起在日內瓦召開，台灣今年仍未獲邀請參與。法國在台協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在台協會、日本台灣交流協會，與立陶宛貿易代表辦事處今（19）日發布聯合新聞稿，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO），並以觀察員身份參與WHA。

8國在台代表處指出，台灣作為全球衛生社群的一員，具備卓越能力，積極參與且負責任，並曾於2009年至2016年間，以觀察員身份受邀參與世衛大會，台灣傑出的能力與做法，包括其卓越的公共衛生專業、民主治理與先進科技，可為世衛大會的討論帶來極大助益。

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8國在台代表處皆表示，台灣被排除在WHA這個全球最重要的公共衛生論壇之外，毫無正當理由，破壞了這世界所迫切需要、同時也是WHO創始文件中所明載的精神，即兼容並蓄的全球公共衛生合作與安全。

8國在台代表處表示，台灣有意義地參與WHO的論壇與技術委員會，不僅將造福台灣人民，也惠及全球，唯有納入台灣作為觀察員，WHO方能真正體現世衛大會「全人類一個健康世界」（One World for Health）的承諾。

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