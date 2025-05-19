阿里山觀光列車未設無障礙設施 監院糾正台鐵、交通部

監察院。（資料照）

2025/05/19 13:17

〔記者林哲遠／台北報導〕阿里山林業鐵路民國113年恢復全線通車，打出「從林開始 鐵定成行」的口號，打造福森號、栩悅號觀光列車，但卻未設置無障礙設施，變成「從零開始 無法成行」引發質疑。監察院今日表示，福森號、栩悅號未設置無障礙設施，也未依身心障礙者權益保障法規定研商，並通過監委王幼玲所提調查報告，糾正農業部林業及自然保育署、台鐵公司及交通部。

王幼玲所提調查報告指出，栩悅號設計的費用175萬元，改裝費用為1504萬元，福森號運用前瞻經費6733萬7500元打造6輛檜木車廂，本案相關列車於設計即有借鏡日本「指宿之玉手箱號」、「西武鐵道La view」、「旅の道具箱–La Malle de Bois」等車之設計，上述日本觀光列車部分縱使只有2節車廂，都設有無障礙設施，但我國僅參考美學概念，未借鏡無障礙規劃，忽略身心障礙者權益，欠缺社會包容性，致身心障礙者處處受限。

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調查報告續指，林鐵文資處107年於設計初始階段即有審查委員提出是否應設置無障礙之疑問，該處卻未正視處理，該處相關列車規劃及設計製造、營運招標等重要過程皆有依規定函報農業部林業及自然保育署，該署卻未能察覺阿里山林鐵文資處錯認觀光列車無須設置無障礙之情事，督導不周，實有違失。

此外，王幼玲提及，不僅阿里山林業鐵路運行之栩悅號、福森號未設置無障礙設施，台鐵公司營運之鳴日號、環島之星、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車等列車亦未設置，且過程皆未邀集身心障礙者團體代表、社政主管機關等研商，違反聯合國身心障礙者權利公約、身心障礙者權益保障法及鐵路法意旨。

王幼玲說明，在福森號、栩悅號之前，台鐵公司自交通部台鐵局時期即規劃之鳴日號、環島之星、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車等觀光列車，也皆未設置無障礙設施。交通部為身心障礙者大眾運輸工具、交通設施、觀光等權益規劃、推動之目的事業主管機關，應當熟稔無障礙運輸服務之規範及研商機制，卻未督導當時之交通部台鐵局確實辦理，實有疏失。

「聯合國身心障礙者權利公約」第9條及第30條已揭示國家應採取適當措施，確保身心障礙者在與他人平等之基礎上，無障礙地進出物理環境及使用交通工具、參與文化生活。王幼玲呼籲，國家應確實保障身心障礙者平等參與觀光文化休閒的機會，從觀光列車及鐵道旅遊開始，讓障礙者「鐵定成行」。

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