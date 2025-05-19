蔡壁如被排擠？民眾黨台中辦活動未邀上台

台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」活動，蔡壁如到場參加舉牌，卻未獲邀上台，外界質疑民眾黨刻意排擠她。（江和樹提供）

2025/05/19 13:08

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，活動現場湧入不少支持者，黨主席黃國昌和黨籍立委、議員也輪番上台，但有民眾發現民眾黨前立委、現任中央委員蔡壁如到場，卻未獲邀上台，外界質疑民眾黨刻意排擠她；民眾黨台中市黨部主委陳清龍澄清，未看到蔡壁如到場，強調絕無刻意排擠。

台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，現場黨籍立委輪番開講，就連無黨籍台中市議員陳廷秀也上台講了快10分鐘，但前立委蔡壁如也到場，卻默默站在台下舉牌子，並未獲邀上台，外界質疑是否之前和黃國昌競選黨主席的恩怨還未化解，所以到現在還刻意排擠她？

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民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，昨天活動現場流程由黨中央規劃，原本就安排黨主席黃國昌、地方3位議員，還有中央立委，以及國民黨3位遭罷免的立委上台，原本就未安排蔡壁如上台，昨天她是支持活動自由到場參加，並未到前面舞台旁和大家打招呼，強調絕對沒有刻意排擠她，並說「平時台中市黨部舉辦的活動、座談，也都很歡迎壁如姐參加」。

「她昨天有到場嗎？」民眾黨台中市議員江和樹也說，他沒有看到，如果她有到舞台前，相信會好好介紹她，一定也會讓她上台，如果真的沒有時間，他也會把自己原定上台的時間讓給她，2024年蔡壁如代表民眾黨選第1選區，也和國民黨F4進行藍白合作，2028年相信也會繼續選第1選區，民眾黨上下都很尊重她，絕對沒有排擠她，希望外界不要見縫插針。

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