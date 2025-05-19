世壯運檢錄一團亂！6旬阿北早上4點趕火車竟無法參賽

雙北世界壯年運動會爭議不斷，有1名參加游泳50公尺蛙式的60多歲台灣阿伯，為了趕比賽特地早上4點多就起來搭火車，孰料因檢錄問題錯過賽事。（圖擷自Threads）

2025/05/19 13:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世界壯年運動會爭議鬧不停！有1名參加游泳50公尺蛙式的60多歲台灣阿北，透露他18日為了趕比賽特地早上4點多就起來搭火車，到了7點半左右就抵達台北市立大學天母校區詩欣館，孰料現場檢錄一團亂，他等待許久才發現自己的組別已經比完了，不少網友看了直呼這也太離譜。

從網友mailmac2023在Threads分享的影片可以看到，這名阿伯參加的是60歲以上（60+）組別的50公尺蛙式，他透露世壯運檢錄人員中文不標準，英文也是含含糊糊，可以說是中英文都講得不好，因此老外選手在檢錄時可能會遇到許多問題。

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阿伯表示，世壯運其實有其他更簡單的做法，比如說把賽程印出來貼牆上、用LED螢幕展示或是PO在官網，但現場卻是以人工喊號碼檢錄，後來喊不過來了，才告訴選手自己去掃QR碼，但這顯然是沒照顧到沒帶手機的選手。

阿伯說，他當時一直在等喊到自己的名字，過了一段時間才有人告知他要去掃QR碼，沒想到照做之後卻沒有顯示賽程，最後是翻紙本名冊才知道自己是第1組，而且早就比完了。

阿伯感嘆，世壯運至少應該要把上下午的賽程分別列出來，這樣才不會讓下午比賽的選手早上就趕來了，造成檢錄上的問題。

對於游泳賽事的爭議，世壯運執委會18日晚間發出聲明，指稱現場配置具備英文能力的A級裁判執行賽務，並安排英語競賽助理協助非中文母語選手，至於因為網路問題影響檢錄者，也都依裁判決定妥為安排。

不過，臉書「靠北世壯運」隨即有民眾發文打臉執委會，直指18日50公尺蛙式是早上8時40分許開始檢錄，當下就是沒有專業英文翻譯人員，只有1名北市大志工女同學被臨時拉出來當翻譯，直到上午10時許自由式800公尺賽程開始後，才有英文翻譯人員出現。

至於執委會聲稱網路影響檢錄者都有裁判妥為安排，發文民眾更是痛斥根本沒有這件事，因為裁判是在游泳池負責當下競賽的事情，待在檢錄處的則是工作人員和志工，而且檢錄過程完全是一團亂，很多都是靠選手之間互助自救。

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